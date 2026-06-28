歌手の森高千里（57）が27日、自身のインスタグラムを更新。「2026森高千里エスプレッソSUMMER tour 6月27日大阪Zepp Osaka Bayside終了しました！」と2日間にわたった大阪公演終了を報告した。

黒いミニスカートワンピースに黒のニーハイロングブーツ姿で“絶対領域”も披露したステージショットを公開。「ESPRESSO」とデザインされた黒のTシャツに茶色のロングスカートの“エスプレッソコーデ”も披露し「今日も盛り上がってくださりありがとうございました〜。胸が熱くなる瞬間がたくさんありました。皆さんの声援や拍手が忘れられないです。雨の中、駆けつけてくださりありがとうございました。気をつけて帰ってくださいね」と感謝の意を記した。

また「今回のツアーグッズ『スペシャルブレンドコーヒー』をコラボさせていただいた焙煎珈琲専門店「まめや」さん。ご挨拶も兼ねて神戸の店舗にお伺いしましたよ〜。2階のカフェ「Co.＆be」は明日で1周年とのこと！ おめでとうございます！ グッズの制作段階から何度も試飲をして完成したドリップコーヒー。飲まれた方は感想もぜひ教えてくださいねー！」とつづり、コーヒーや、ケーキ、ゼリーなどのスイーツを楽しんだ様子も投稿した。

最後に「次は7月17日福岡福岡国際会議場メインホールです！」と伝え、楽屋にかけられた今ツアーののれんも紹介した。

ファンやフォロワーからも「ESPRESSOのシャツカッコいい」「魔女ですか？？？？？美しすぎ」「抜群のスタイル」「ヒラヒラされたらドキドキしちゃう」「オーラ全開でした」「めちゃめちゃパワフルでキュートな姫」「雨の中でしたが、心は最高に晴れやか」などのコメントが寄せられた。