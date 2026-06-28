「国際基督教大学（ICU）出身と聞いて驚いた有名人」ランキング！ 2位「モモコグミカンパニー」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年6月6日、全国10〜60代の男女300人を対象に、国際基督教大学（ICU）出身と聞いて驚いた有名人に関するアンケートを実施しました。その中から、「国際基督教大学（ICU）出身と聞いて驚いた有名人」ランキングの結果をご紹介します。
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2位にランクインしたのは、2023年に惜しまれつつ解散した大人気楽器を持たないパンクバンド「BiSH」の元メンバーで、現在は作家やタレントとしてマルチに活躍するモモコグミカンパニーさんです。グループ在籍時から多くの楽曲の作詞を手掛け、その独特で繊細なワードセンスが注目を集めていました。ICUを卒業しているという高学歴な経歴や知的な一面を知り、驚きとともに納得したファンも多いようです。
回答者からは、「パンクで個性的なアイドルグループのイメージが強く、国際基督教大学（ICU）出身という知的な経歴とのギャップに驚いたからです」（60代女性／愛知県）、「ICUは英語が得意な人が行くイメージがあり、モモコグミカンパニーに英語のイメージがなかったで驚いた」（20代女性／東京都）、「多才なイメージではありましたが難関大学だったんですね。知りませんでした」（30代女性／福岡県）といったコメントがありました。
1位：宮沢氷魚（俳優）／120票
見事1位に輝いたのは、抜群のプロポーションと透明感のある演技で、映画やドラマに引っ張りだこの実力派俳優・宮沢氷魚さんです。アメリカ・サンフランシスコ生まれで、クォーターでもある宮沢さんは、日本語と英語のバイリンガル。国際色豊かでハイレベルなリベラル・アーツ教育を行う国際基督教大学（ICU）の出身と聞き、その洗練されたスマートな雰囲気に改めて魅了される人が続出しています。
回答者からは、「宮沢はアンニュイな感じがあるのでICUの海外っぽい明るさとは真逆なイメージ」（20代女性／東京都）、「モデルや俳優として活躍するイメージが強かったため、国際色豊かで学力レベルの高いICU出身と知って驚きました」（40代男性／福岡県）、「英語が堪能でグローバルな雰囲気を持つ彼が、国際的な教育環境が整った大学で学んでいたことに納得したから」（30代女性／長崎県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：モモコグミカンパニー（元BiSH・アーティスト）／58票
2位にランクインしたのは、2023年に惜しまれつつ解散した大人気楽器を持たないパンクバンド「BiSH」の元メンバーで、現在は作家やタレントとしてマルチに活躍するモモコグミカンパニーさんです。グループ在籍時から多くの楽曲の作詞を手掛け、その独特で繊細なワードセンスが注目を集めていました。ICUを卒業しているという高学歴な経歴や知的な一面を知り、驚きとともに納得したファンも多いようです。
1位：宮沢氷魚（俳優）／120票
見事1位に輝いたのは、抜群のプロポーションと透明感のある演技で、映画やドラマに引っ張りだこの実力派俳優・宮沢氷魚さんです。アメリカ・サンフランシスコ生まれで、クォーターでもある宮沢さんは、日本語と英語のバイリンガル。国際色豊かでハイレベルなリベラル・アーツ教育を行う国際基督教大学（ICU）の出身と聞き、その洗練されたスマートな雰囲気に改めて魅了される人が続出しています。
回答者からは、「宮沢はアンニュイな感じがあるのでICUの海外っぽい明るさとは真逆なイメージ」（20代女性／東京都）、「モデルや俳優として活躍するイメージが強かったため、国際色豊かで学力レベルの高いICU出身と知って驚きました」（40代男性／福岡県）、「英語が堪能でグローバルな雰囲気を持つ彼が、国際的な教育環境が整った大学で学んでいたことに納得したから」（30代女性／長崎県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)