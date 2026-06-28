7月4日13時30分より放送される音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』（日本テレビ系）の番組企画『シャッフルメドレー』の組み合わせが発表された。

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本企画では、NEWS、timelesz、中島健人、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japanのメンバー総勢42名が参加し、12組の組み合わせで名曲を歌いつなぐ。

また、各組の歌唱曲は7月3日21時に発表予定となっている。

【シャッフルメドレー組み合わせ一覧（42名12組）】・髙橋海人、森本慎太郎・小山慶一郎、深澤辰哉、西畑大吾、原嘉孝・渡辺翔太、大西流星、宮近海斗、寺西拓人・京本大我、佐久間大介、大橋和也・増田貴久、中島健人・田中樹、宮舘涼太、長尾謙杜、中村海人、橋本将生・松島聡、松倉海斗、松田元太・阿部亮平、藤原丈一郎、川島如恵留、篠塚大輝・佐藤勝利、永瀬廉、ラウール、道枝駿佑・松村北斗、七五三掛龍也・髙地優吾、向井康二、高橋恭平、吉澤閑也、猪俣周杜・加藤シゲアキ、菊池風磨、ジェシー、岩本照

（文＝リアルサウンド編集部）