「本来の姿を取り戻した」クロアチア、敗退危機→ガーナ撃破で決勝Ｔ進出！「１節と２節は戦い方に少し迷いもあったが…」【Ｗ杯】
現地６月27日に開催された北中米Ｗ杯のグループＬ最終節で、クロアチア代表はガーナ代表とフィラデルフィラ・スタジアムで対戦。31分にペタル・スチッチの得点で先制後、73分に同点弾を浴びるも、83分にニコラ・ヴラシッチのゴールで勝ち越し、２−１で勝利した。
前節終了時点で、クロアチアは勝点３・得失点差−１の３位。敗退の危機に瀕していたが、ガーナ撃破で２位に浮上。突破を決めた。
試合後、フラッシュインタビューに対応したズラトコ・ダリッチ監督は、「相手はとても良いサッカーをするチームで本当にタフな試合だった」と振り返った。
「我々は少し戦術やプレースタイルを変え、それが上手くハマった。今日は９年前のような勝負強いクロアチアを思い出させるようなゲームだった。１節と２節は戦い方に少し迷いもあったが、本来の姿を取り戻した」
そう手応えを示したうえで、選手の奮闘を称賛。「彼らにはいつも『お前たちを信じている』と言っている。今日もその言葉に応えてくれた。相手にチャンスを作られるのは当然だが、そこで崩れずに踏ん張れたのは素晴らしかった」と語った。
クロアチアは、７月２日に決勝トーナメント１回戦（相手未定）に臨む。指揮官は「突破したからって、浮かれてはいけない。地に足をつけて、今日の勝利を受け止める。そして次に向けて冷静に準備していくつもりだ」と気を引き締めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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前節終了時点で、クロアチアは勝点３・得失点差−１の３位。敗退の危機に瀕していたが、ガーナ撃破で２位に浮上。突破を決めた。
「我々は少し戦術やプレースタイルを変え、それが上手くハマった。今日は９年前のような勝負強いクロアチアを思い出させるようなゲームだった。１節と２節は戦い方に少し迷いもあったが、本来の姿を取り戻した」
そう手応えを示したうえで、選手の奮闘を称賛。「彼らにはいつも『お前たちを信じている』と言っている。今日もその言葉に応えてくれた。相手にチャンスを作られるのは当然だが、そこで崩れずに踏ん張れたのは素晴らしかった」と語った。
クロアチアは、７月２日に決勝トーナメント１回戦（相手未定）に臨む。指揮官は「突破したからって、浮かれてはいけない。地に足をつけて、今日の勝利を受け止める。そして次に向けて冷静に準備していくつもりだ」と気を引き締めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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