『THE MUSIC DAY』シャッフルメドレー組み合わせ発表 総勢42人が12組に分かれて出演
日本テレビ系夏の音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』が、7月4日に千葉・幕張メッセから9時間30分（後1：30〜後10：54）にわたって生放送される。それに先立って、恒例の目玉企画「シャッフルメドレー」の参加アーティストが28日、発表された。
【写真】総勢42人！シャッフルメドレー参加者
「シャッフルメドレー」には、NEWS、timelesz、中島健人、King ＆ Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japanの総勢42人が参加し、名曲を歌いつなぐ。
Part1では、高橋海人（※高＝はしごだか）・森本慎太郎、小山慶一郎・深澤辰哉・西畑大吾・原嘉孝、渡辺翔太・大西流星・宮近海斗・寺西拓人、京本大我・佐久間大介・大橋和也、増田貴久・中島健人、田中樹・宮舘涼太・長尾謙杜・中村海人・橋本将生が参加。 Part2では、松島聡・松倉海斗・松田元太、阿部亮平・藤原丈一郎・川島如恵留・篠塚大輝、佐藤勝利・永瀬廉・ラウール・道枝駿佑、松村北斗・七五三掛龍也、高地優吾（※高＝はしごだか）・向井康二・高橋恭平・吉澤閑也・猪俣周杜、加藤シゲアキ・菊池風磨・ジェシー・岩本照が出演し、計12組となる。
なお、歌唱曲は、7月3日午後9時に発表される。
今年のテーマは「音楽の物語」。自分の好きな曲だけをイヤホンで聞く時代だが、音楽を“物語”と味わうことで、新たな音楽との出会い、時代を越える名曲の再発見が、きっとある。テレビだからこそできる世代も性別もすべてを超えた、みんなでつながる9時間30分を総勢60組超のアーティストとともに届ける。
総合司会を櫻井翔、MCを羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナウンサー、ネクストゲート進行を市来玲奈アナウンサーが務める。
【出演アーティスト一覧】（※50音順）
IVE、INI、AiScReam、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、AND2BLE、家入レオ、＝LOVE、NCT WISH 、&TEAM、大泉 洋、大塚 愛、海援隊、亀梨和也、かりゆし58、KiiiKiii、キタニタツヤ、キマグレン、CANDY TUNE、CUTIE STREET、King ＆ Prince、kurayamisaka、けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）、酒井法子、THE RAMPAGE、島谷ひとみ、島袋寛子、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、超特急、TWS、BEOMGYU/TAEHYUN/HUENINGKAI (TOMORROW X TOGETHER) 、Travis Japan、TREASURE、Do As Infinity、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、バブルガム・ブラザーズ、B.B.クィーンズ、BE:FIRST、日向坂46、平原綾香、FUNKY MONKEY BΛBY'S、FANTASTICS、福原遥、福山雅治、ブルーノ・マーズ、BONNIE PINK、MAZZEL、松本伊代、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、山下智久、緑黄色社会、LINDBERG、Le Couple 藤田恵美、ROIROM
特別企画
坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一、渡辺直美
【写真】総勢42人！シャッフルメドレー参加者
「シャッフルメドレー」には、NEWS、timelesz、中島健人、King ＆ Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japanの総勢42人が参加し、名曲を歌いつなぐ。
なお、歌唱曲は、7月3日午後9時に発表される。
今年のテーマは「音楽の物語」。自分の好きな曲だけをイヤホンで聞く時代だが、音楽を“物語”と味わうことで、新たな音楽との出会い、時代を越える名曲の再発見が、きっとある。テレビだからこそできる世代も性別もすべてを超えた、みんなでつながる9時間30分を総勢60組超のアーティストとともに届ける。
総合司会を櫻井翔、MCを羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナウンサー、ネクストゲート進行を市来玲奈アナウンサーが務める。
【出演アーティスト一覧】（※50音順）
IVE、INI、AiScReam、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、AND2BLE、家入レオ、＝LOVE、NCT WISH 、&TEAM、大泉 洋、大塚 愛、海援隊、亀梨和也、かりゆし58、KiiiKiii、キタニタツヤ、キマグレン、CANDY TUNE、CUTIE STREET、King ＆ Prince、kurayamisaka、けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）、酒井法子、THE RAMPAGE、島谷ひとみ、島袋寛子、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、超特急、TWS、BEOMGYU/TAEHYUN/HUENINGKAI (TOMORROW X TOGETHER) 、Travis Japan、TREASURE、Do As Infinity、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、バブルガム・ブラザーズ、B.B.クィーンズ、BE:FIRST、日向坂46、平原綾香、FUNKY MONKEY BΛBY'S、FANTASTICS、福原遥、福山雅治、ブルーノ・マーズ、BONNIE PINK、MAZZEL、松本伊代、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、山下智久、緑黄色社会、LINDBERG、Le Couple 藤田恵美、ROIROM
特別企画
坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一、渡辺直美