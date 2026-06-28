サッカー北中米Ｗ杯１次リーグＬ組最終戦（２７日＝日本時間２８日、米国・フィラデルフィア）、前回カタール大会３位のクロアチアがガーナを２―１で下し、２位通過を決めた。

クロアチアは前半３１分、ＭＦペタル・スチッチ（インテル）が先制弾を決める。後半２８分にガーナのＤＦデリク・ルカセン（パフォス）のゴールで同点に追いつかれたが、同３８分にＭＦニコラ・ブラシッチ（トリノ）のヘディング弾で勝ち越し。そのままリードを守り切った。

クロアチアのズラトコ・ダリッチ監督は「本当に厳しい試合でした。ガーナはとてもいいチームで、戦術もしっかりしていました。それでも、今日は私たちが素晴らしいプレーを見せることができたと思います」と振り返る。「ここ数年は思うようにいかない時期もありましたが、今日は本来のクロアチア代表の姿をお見せできました」と充実した表情を見せた。

決勝トーナメント（Ｔ）に向けて指揮官は「今は地に足をつけて、この勝利をしっかりと受け止め、次に待っている試合へ気持ちを切り替えなければなりません。浮かれてはいけません。冷静さを保ち、一歩ずつ前へ進んでいくだけです」と気を引き締めた。

敗れたガーナも３位で決勝Ｔ進出が決まった。