日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）２８日に放送され、サッカー北中米Ｗ杯出場中の日本代表が練習拠点としている米テネシー州ナッシュビルについて紹介された。

ＭＣの中山秀征は２０日土曜日の「シューイチ」で「実は私も明日のチュニジア戦を観戦すると、皆さんにお伝えするということですね。今からですね、この後、メキシコに向かいます」と告知し、生放送を途中で退席し、サッカーＷ杯北中米大会の日本代表戦が行われるメキシコ・モンテレイから中継出演。番組ではその後、ナッシュビルに移動し日本代表の練習模様を取材する様子や街を探索する中山の姿をＶＴＲで流した。

カントリーミュージックの地でもあるナッシュビル。デビュー前のテイラー・スウィフトが作詞・作曲をしながら過ごした公園や、カントリーブーツ、カウボーイハットなどをショッピングした中山。バーでは集まっていた客に歓迎される雰囲気にノリノリとなってステージに飛び入り参加。エルビス・プレスリーの名曲「Ｈｏｕｎｄ Ｄｏｇ」を披露した。

ところがＶＴＲ終了後に同局の黒田みゆアナウンサーが「ヒデさんのＷ杯旅でしたが、ＶＴＲの中に一部、字幕表記に誤りがありました」と「Ｈｏｗ ｍｕｃｈ？」を「Ｈｏｗ ｍａｔｃｈ？」と誤表記したことを謝罪した。

これに中山は「これを訂正するなら、俺は全編訂正です」といい、スタジオは大爆笑。「受験生のみなさんは間違えないでくださいね」と苦笑いだった。