米国・ＷＷＥのＰＬＥ「ナイト・オブ・チャンピオンズ」（２７日＝日本時間２８日、サウジアラビア・リヤド）の「クイーン・オブ・ザ・リング」トーナメント決勝戦で、爛検璽縫▲后Εブ・ザ・スカイ瓩海肇ぅ茵Ε好イが女子世界王者リブ・モーガンを破り、初優勝を飾った。

トーナメント初戦ではジュリアらとの４ＷＡＹ戦を勝ち上がり、準決勝ではラケル・ロドリゲスに快勝した。優勝者は真夏の祭典「サマースラム」（８月１、２日＝同２、３日、ミネソタ州ミネアポリス）で最高峰王座に挑戦できるだけに、イヨも気合が入る。一方のリブはサッカーＷ杯日本―オランダ戦中継で現地観戦しているところを映され、解説の元日本代表ＭＦ本田圭佑から「誰？」と言われたことで、逆に大きな話題となった。

サウジ大会では宗教上の理由で肌を露出しないように、女子選手はボディースーツに身を包む。イヨはピンクのスーツで故ブルーザー・ブロディのような毛の生えたブーツを履き、準備万端だ。しかも相手のリブが入場時に犲いの変人瓮瀬鵐魯Ε璽鵑ら呪いをかけられるハプニングが発生。リブは張り手で制裁するも、怪人までイヨの味方となった。

決勝戦は序盤から一進一退の攻防になり、互いに持てる技を出し合って譲らない。サウジ観衆の大声援を浴びたイヨはミサイルキック、メテオラ、アサイムーンサルト、変型バックブリーカーの猛攻。一気にムーンサルト弾を狙うが、リブは名うての試合巧者だ。トップロープに上ったイヨを場外へ叩き落とすと、逸女は鉄階段への着地時に左ヒザを痛めてしまう。

世界王者は当然イヨの左ヒザに攻撃を加え、強烈なハーフボストンクラブで絞り上げた。大ピンチに追い込まれたイヨだったが、体をひねって何とか脱出。左脚を引きずりながらエルボー、掌底アッパーで反撃に出る。左ヒザの激痛により座り込む場面もあったが、リブのロープを使った変型コードブレイカーはカウント２ではね返した。

続けてリブの必殺技オブリビオンをロープ際でかわすと、コーナーから飛んでダブルフットスタンプ。ところがこれもかわされ、ダメージが重なるが、イヨはあきらめない。コーナーでの攻防を掌底アッパーで制し、最上段でリブを抱えた。そのまま後方回転し雪崩式スパニッシュフライだ。決死の一撃が決まると、とどめのムーンサルトプレスを見舞って、３カウントと「クイーン」の証しである王冠を奪った。

トーナメント初制覇の快挙を達成したイヨは「私がクイーンだ！」と歓喜の雄たけび。さらに場外のリブを指さし「サマースラムで会おう！」と挑戦を表明。これにより８月の「サマースラム」で、今度はリブの世界王座をかけての再戦が決定した。３度目の最高峰王座獲得を目指し、逸女が真夏の決戦に突入する。

「ＷＷＥナイト・オブ・チャンピオンズ２０２６」は「ＡＢＥＭＡプレミアム」で生中継された。