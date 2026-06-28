ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）は２８日、サッカーの北中米Ｗ杯で日本代表が１次リーグ第３戦のスウェーデン戦（１△１）で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めたことを伝えた。

日本は２９日（日本時間３０日）の決勝Ｔ１回戦（ヒューストン）でブラジルと対戦する。

スタジオでサッカー解説者の中西哲生氏はブラジル戦で出場して欲しい選手を「田中碧選手を使ってほしいと思います」と明かしフリップで「デュエルが強い！」と紹介した。

続けて「スウェーデン戦でも何度も中盤で守備の部分で相手を吹っ飛ばすようなシーンがあったんです」とし「ペナルティーエリアでもきれいにボールを奪えている」「ゴールも奪える可能性がある選手」などと理由を解説した。

この発言を受け司会の膳場貴子アナウンサーは「デュエルって何ですか？デュエルが強いっていうのは？」と質問した。中西氏は「今回、膳場さんに覚えていただきたい新しいサッカーの言葉なんですけど」と切り出し「守りですね。守備が強いとか、ぶつかり合いが強いということなんです。２人で決闘ということです」などと説明していた。