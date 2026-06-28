ホスト歴30年、現在は無職ヒモ……「街録ch」出演や、自身のSNSがたびたび話題となる「THE平成ホスト」美島光司さんが語る半生。前編記事【「戦争帰りの老ホストが、客に“日本男児かくあるべし”と…」生バンドに社交ダンス、リーゼント…歴30年のベテランが語る“平成ホスト”の異世界】では、ギラギラの“平成ホスト”として令和ホストに言いたいことを紹介している。

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【写真を見る】「細木先生の元担当」だった頃の光司さん…リーゼントにヘネシー、社交ダンス…令和ホストが仰天するギラギラ姿、意外な当時の犬連れオフショットも

話題のNetflix独占配信作品「地獄に堕ちるわよ」。故・細木数子氏の数奇な人生を題材とした作品だが、細木氏がホスト店に通っていたことは有名な話。じつは光司さんは細木氏の指名ホストのうちの1人だった。「愛本店」で、彼女のテーブルに付いていた時期があるのだ。

現在は「ホスト歴30年・52歳・無職ヒモ」がウリの光司さん。カメラマンを前にすると「ホスト時代の習性」でナイスポーズを披露！

灰を落とすわよ

「地獄に堕ちるわよ」は、女性ライターが細木氏の側面を記録するストーリーだったが、光司さんもまた違う角度から細木氏の一面を見ていた。

「初めてお会いしたのは僕が28歳のころ。常連さんに『今度すごい人を連れてきてあげる』と言われました。誰やろうなあと思っていたらある晩、店がざわめいて、“あれ細木数子じゃない？”って」

当時の細木氏は、毎年刊行する六星占術の書籍が大ベストセラーとなっており、心酔する女性も多かった。なお、細木氏が各テレビ局でレギュラーを持ち、高視聴率を叩き出す時期はもう少し後になる。

「“あの人ってすごい占い師なんでしょ”と、ホストたちも興奮していた。僕としては占いに興味がないので“ふーん、お金持ってそうやなぁ”くらいに思っていました（笑）」

細木氏はその日から何度か、光司さんに指名を入れた。光司さんを含め、数名のホストを引き連れて食事に行くこともままあったという。

「先生のタバコに灰皿を出すのが一瞬でも遅れたら、“遅い！”と叱られる。“私の弟子だったら（灰皿がわりに）手を出すよ！”だって。都市伝説として語られる話だけど、僕は目の前で見た。そういった気遣いや接客マナーがなっていない相手には、すさまじくうるさかったですね」

担当からの転落

ところがある日、些細なことがきっかけで、光司さんは指名ホストからヘルプに「降格」することになる。とある客のヘルプに呼ばれ、細木氏のテーブルを離れていたときのことだ。

「当時の愛本店は自民党みたいに10個くらい派閥があった。売れっ子だったボクは、1つの派閥のリーダーを任されていました。あの日はお店が大盛況。ボクが同じ派閥のテーブルに挨拶にいったのが失敗で、先生がヘソを曲げてしまったんです。僕が離れている間に、いつのまにか別の派閥のホストが先生の隣に座っていた。本来であればルール違反ですが、当時はまだ“指名替え”（指名ホストを途中で替えられるシステム。現在は多くの店で禁止に）もできる世の中。その日からボクのお客じゃなくなりました」

ひと晩で100万円近く使う太客であった細木氏を、別の派閥にさらわれる格好になってしまった。だが、その後も細木氏はことあるごとに、本指名ではなくヘルプとして光司さんを呼ぶようになった。もともと「やんちゃ売り」だった光司さんはいつしか、細木氏と軽口も叩けるほど気のおけない仲になっていったのだが……。

「あるとき、先生がペットボトルを大事そうに持ってきた。なんでかボクにそれをチラチラ見せるわけですよ、明らかにツッコミ待ちやなと。で、『それ何ですか』って尋ねたら『京都からわざわざ持ってきた水で、これを飲んだらもう絶対に酔わないんだ』と断言する。でもそう言う先生の顔は、ワインの飲みすぎでもう真っ赤だったけど（笑）」

その後、トイレに向かった細木氏。だが待てども20分以上、出てこない。

「もしやと思ってドアに近づくと、ゲーゲーと戻している音が聞こえる。全然ベロ酔いだったと思いますよ。僕もプロですから、即座におしぼりやタオルを用意して先生を介抱した。だけどね、そのときに言っちゃったんですよ、“先生あの水、全然効きませんね”って（笑）」

そのひと言が、細木氏の逆鱗に触れたのは言うまでもない。面目をつぶされた細木氏は「あんた、地獄に堕ちなさいよ！」とばかりに、当時の光司さんのトレードマークである自慢のリーゼントを掴み、グシャグシャにした――。

「地獄に堕ちました」

この“京都の水”事件がきっかけで、光司さんは細木氏からとんでもない制裁を受ける羽目になった。

「細木先生はね、月締めの日の必ず23時50分に来るんですよ……24時が締め切りなので、その10分前に。そこで高価なボトルをどーんと一気に入れて、むりやり自分の指名ホストを1位にさせる」

細木氏の担当ホストの一派は締め日になると、売上トップを誇る光司さんのテーブルに何度も足を運び、その時点でいくら売り上げているかを細かくチェックしていた。

「ある月、ついに細木さんが来なかった。24時を回ったら、店中のスタッフやお客様が『おめでとう、今月のトップだね！』と声をかけてくれて……終わって喜んで帰ろうとしたら、経理スタッフだった愛田社長の息子さんが“こうちゃん、ゴメン！ 2位になっちゃったんだ”って言うんですよ。なんと細木さんが24時10分に現れたとかで、ボクが2位に落ちたって。それはおかしいでしょ」

業界のルールではあり得ない逆転劇――店は、看板ホストより太客の面目を取ったのだ。衝撃を受けた光司さんは、その場で「辞めます」と言い放った。

「本当に辞めましたよ。だって時間過ぎに現れて売上を立てて負けるとか、それじゃ店として間違ってるでしょ。ボクにも応援してくれるお客様がいて、その方たちにも悪いと思って」

そこからの人生が一気に狂った、と光司さん。細木氏お得意の台詞ではないが、本当に“地獄に堕とされた”格好だった。

「辞めた直後に手元にあったお金は、4年間ほぼ毎日遊びに使って、全部きれいに使い果たしましたよ。残ったわずかな元手で飲食店の経営を始めたのですが、全然うまくいかなくて。借金を抱えて、逃げるようにギャンブル依存にもなって。最後は脳梗塞まで患った」

なんとか健康を取り戻し、“ホストこそが自分の天職”と肚を決めた光司さんは、41歳のとき、愛本店への復帰を決める。愛田社長は何も言わず、再び迎え入れてくれたという。だがその頃すでに、細木氏の姿をテレビで見ることはなくなっていた――。

これからのホストは

光司さんは50歳を機にホストから引退した。26歳下の女性と結婚したのだ。それから2年間、《50代無職ヒモ》《ホスト歴30年シーラカンス光司》などのキャッチフレーズでYouTubeやSNSで発信を続けてきた。今後は長い歴史を知る“ホスト評論家”として活動するつもりだ。また「今だからこそ、マダムに愛されるような本物のホストの出番がある」とも。

「逆に言えば、法改正や取り締まり強化で、色恋営業も売り掛けも使えなくなった今こそ、本当に接客ができるホストが評価される時代になってきたと思います」

“話術があって、礼儀があって、お客さんを楽しませる力がある人”が光司さんの思う「プロのホスト」だ。令和のホストのように、若いホストが若い客から巻き上げるような真似はしてはいけない。

「愛田社長は昔から『若い子を追いかけるな。マダムを相手にしなさい』と言っていました。当時は正直、その意味がよく分からなかった。でも今になって振り返ると、あの言葉が一番正しかったんだなと思います」

光司さんが再び夜の世界に復帰し「新しい令和のホスト像」を作りだす日も近いのかもしれない。

美島光司（みしま・こうじ）

52歳。19歳で大阪のホストクラブに入店、その後東京の愛本店に勤務。約30年のキャリアを誇る"ホスト界の生き字引"。細木数子ら著名人との交流でも知られる。2023年にホストを引退。現在はホスト評論家として活動。YouTubeチャンネル「街録ch」への出演が145万再生を記録し話題に。X（旧Twitter）：@mishima_kouj

取材・文／木原みぎわ



デイリー新潮編集部