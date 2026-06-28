ダンス＆ボーカルグループ「TRF」のDJ KOO（64）が27日、自身のインスタグラムを更新。妻の誕生日をファンタジースプリングスホテルでサプライズで祝ったことを報告した。

「奥様のお誕生日！ファンタジースプリングスホテルでサプライズバースデー大成功！（当日まで場所は秘密でタクシーに乗ってもらいましたw）」と妻や長女とのショットを公開した。

「奥さまとは歌舞伎町のディスコで知り合い（ナンパですねw）」と妻との出会いもぶっちゃけ。「誕生日をお祝いするのは！今日で43回目！！」とつづった。

「今回は娘が倍率の激しいグランドシャトーをゲット！！レストラン ラ・リベリュールではなんとミッキーがお祝いに」と記し、「奥さまのしあわせそうな笑顔が沢山見れて！最高に素敵なバースデーを家族で過ごしました！！ 感謝とお祝いをこめて ハピバ DO DANCE！！」と記した。

この投稿に、フォロワーからも「サプライズって素敵です」「幸せのお裾分け」「愛妻家でご家族仲良いのはとてもステキ」「素敵すぎます」などの声が寄せられている。