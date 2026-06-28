崖っぷち韓国、決勝T進出の条件はより厳しいものに…残る2組がともに条件を満たさなければ敗退決定
韓国代表の決勝トーナメント進出の可能性は、より厳しいものとなった。
現地時間24日に行われたA組第3節。2位で最終戦を迎えた韓国だったが、南アフリカに0-1の完封負けを喫して3位に転落し、自力での決勝トーナメント進出を逃した。だが、各グループ3位の上位8チームは決勝トーナメントに進めるため、韓国にも32強入りの可能性が残された。
しかし、他グループの最終節が消化されていくと、韓国は徐々に追い込まれていく。韓国の勝ち上がりの条件が満たされずに日程が進むと、GL最終日を前に、決勝トーナメント進出ギリギリとなる3位グループの8位まで転落してしまう。
迎えたGL最終日。L組、K組、J組の試合が行われるが、韓国が勝ち上がるには、「L組のガーナ対クロアチアでガーナが勝利する」「K組のコンゴ民主共和国対ウズベキスタンが引き分け。もしくはウズベキスタンが5点差以内で勝利する」「J組のアルジェリア対オーストリアでオーストリアが勝利する。もしくはアルジェリアが2点差以上で勝利する」と3つの条件のうち、最低でも2つを満たす必要があった。
しかし、L組のクロアチア代表対ガーナ代表でクロアチアが2-1の勝利を収めたため、条件の1つが達成されないことが決定。この後、行われるK組、J組がともに条件を満たされなければ、韓国はグループリーグ敗退という状況まで追い込まれた。
以下、韓国が決勝Tに進出するための条件
・K組のコンゴ民主共和国対ウズベキスタンが引き分け。もしくはウズベキスタンが5点差以内で勝利する
・J組のアルジェリア対オーストリアでオーストリアが勝利する。もしくはアルジェリアが2点差以上で勝利する
現地時間24日に行われたA組第3節。2位で最終戦を迎えた韓国だったが、南アフリカに0-1の完封負けを喫して3位に転落し、自力での決勝トーナメント進出を逃した。だが、各グループ3位の上位8チームは決勝トーナメントに進めるため、韓国にも32強入りの可能性が残された。
しかし、他グループの最終節が消化されていくと、韓国は徐々に追い込まれていく。韓国の勝ち上がりの条件が満たされずに日程が進むと、GL最終日を前に、決勝トーナメント進出ギリギリとなる3位グループの8位まで転落してしまう。
しかし、L組のクロアチア代表対ガーナ代表でクロアチアが2-1の勝利を収めたため、条件の1つが達成されないことが決定。この後、行われるK組、J組がともに条件を満たされなければ、韓国はグループリーグ敗退という状況まで追い込まれた。
以下、韓国が決勝Tに進出するための条件
・K組のコンゴ民主共和国対ウズベキスタンが引き分け。もしくはウズベキスタンが5点差以内で勝利する
・J組のアルジェリア対オーストリアでオーストリアが勝利する。もしくはアルジェリアが2点差以上で勝利する