モドリッチの極上CKに合わせたのはブラシッチ!2試合無失点のガーナを攻略したクロアチアが逆転2位突破!!
[6.27 W杯L組第3節 クロアチア 2-1 ガーナ フィラデルフィア]
北中米ワールドカップは現地時間27日、L組第3節のクロアチア代表対ガーナ代表を行い、2-1でクロアチアが勝利した。この結果、クロアチアがガーナと入れ替わりで3位から2位へと浮上し決勝トーナメント進出を決めた。敗れたガーナは3位転落も他グループの結果次第で突破となる。
前半17分のクロアチアのカウンター。ガーナのパスミスを高い位置で拾い、FWアンテ・ブディミルが左サイドを駆け上がったMFマルティン・バトゥリナに預ける。もう一度中央に戻すとMFニコラ・ブラシッチが地を這うようなミドルシュート。ボールは左ポストを直撃し、惜しくもゴールとはならず。前半はガーナのミスを突き、クロアチアがカウンターから何度かチャンスをつくる。
すると前半31分、MFルカ・モドリッチとMFマテオ・コバチッチのパス交換でガーナ守備陣を左に寄せると、中央の空いたスペースで受けたMFペタル・スチッチが右足一閃。またも地を這うようなグラウンダーのミドルシュートが放たれ、今度はネットを揺らし1-0。今大会無失点を続けていたガーナゴールをこじ開け、クロアチアが先制点を奪う。
ガーナも前半40分に反撃。DFジョナス アジェティの縦パスを受けたエースMFアントワーヌ・セメニョがDF3人に囲まれながらも強引にボールを持ち運び、ミドルシュート。わずかに枠を外れるもセメニョがさすがのインパクトを見せる。
ゲームはそのまま折り返し、後半はガーナが少し変化を加えてくる。MFアブドゥル・ファタウ・イサハクを右サイドに投入し、セメニョを中央に。そのファタウが立ち上がりから積極的に仕掛けてチャンスを演出。後半は徐々にガーナペースになっていく。
迎えた後半28分、ガーナのフリーキック。途中出場MFアーネスト・ヌアマのボールに合わせたのはDFデリク ルカセン。左足で押し込みガーナが1-1の同点とする。
しかし後半37分、ゴール前の混戦から途中出場FWマルコ・パシャリッチが強烈なシュート。これはガーナ守護神GKベンジャミン アサレが驚異的な反応でスーパーセーブするも直後の同38分にこのシュートで得たコーナーキックに合わせたのはブラシッチ。モドリッチの極上のボールから完璧なヘディングが決まり、クロアチアが再び突き放す。
試合はそのまま2-1で終了し、クロアチアが3位から逆転2位突破で決勝トーナメント進出を決めた。
北中米ワールドカップは現地時間27日、L組第3節のクロアチア代表対ガーナ代表を行い、2-1でクロアチアが勝利した。この結果、クロアチアがガーナと入れ替わりで3位から2位へと浮上し決勝トーナメント進出を決めた。敗れたガーナは3位転落も他グループの結果次第で突破となる。
前半17分のクロアチアのカウンター。ガーナのパスミスを高い位置で拾い、FWアンテ・ブディミルが左サイドを駆け上がったMFマルティン・バトゥリナに預ける。もう一度中央に戻すとMFニコラ・ブラシッチが地を這うようなミドルシュート。ボールは左ポストを直撃し、惜しくもゴールとはならず。前半はガーナのミスを突き、クロアチアがカウンターから何度かチャンスをつくる。
ガーナも前半40分に反撃。DFジョナス アジェティの縦パスを受けたエースMFアントワーヌ・セメニョがDF3人に囲まれながらも強引にボールを持ち運び、ミドルシュート。わずかに枠を外れるもセメニョがさすがのインパクトを見せる。
ゲームはそのまま折り返し、後半はガーナが少し変化を加えてくる。MFアブドゥル・ファタウ・イサハクを右サイドに投入し、セメニョを中央に。そのファタウが立ち上がりから積極的に仕掛けてチャンスを演出。後半は徐々にガーナペースになっていく。
迎えた後半28分、ガーナのフリーキック。途中出場MFアーネスト・ヌアマのボールに合わせたのはDFデリク ルカセン。左足で押し込みガーナが1-1の同点とする。
しかし後半37分、ゴール前の混戦から途中出場FWマルコ・パシャリッチが強烈なシュート。これはガーナ守護神GKベンジャミン アサレが驚異的な反応でスーパーセーブするも直後の同38分にこのシュートで得たコーナーキックに合わせたのはブラシッチ。モドリッチの極上のボールから完璧なヘディングが決まり、クロアチアが再び突き放す。
試合はそのまま2-1で終了し、クロアチアが3位から逆転2位突破で決勝トーナメント進出を決めた。