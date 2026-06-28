イングランドがL組首位通過!! ベリンガム1G1A、ケインがダメ押しゴール…3連敗パナマは無得点で大会去る
[6.27 W杯L組第3節 パナマ 0-2 イングランド]
北中米W杯は現地時間27日、L組第3節のパナマ代表対イングランド代表を行い、イングランドが2-0の完封勝利を収めた。首位通過を決めたイングランドは7月1日にE、I、J、Kの3位チームのいずれかと対戦する。
第2節終了時点で1勝1分けの首位イングランドは決勝トーナメント進出を決め、2連敗のパナマはすでにグループリーグ敗退が決定した状況で最終節を迎えた。首位通過のためにも勝ち点3を獲得したいイングランドが序盤からボールを保持して試合を進める。8分には左サイドでボールを受けたFWマーカス・ラッシュフォードが中央に切れ込んで右足で狙うも、シュートはGKオルランド・モスケーラに阻まれてしまった
その後もMFブカヨ・サカやFWハリー・ケインがフィニッシュに持ち込むだけでなく、CKの好機も得る。5-4-1のシステムを採用し、体を張って粘り強く対応してくるパナマを左右に揺さ振ってスペースを生み出そうとするが、なかなか決定機を創出できずに試合が進んだ。
25分にはパナマにゴールを脅かされるが、FWトマス・ロドリゲスのスルーパスから抜け出したMFホセ・ルイス・ロドリゲスの左足シュートはGKジョーダン・ピックフォードが弾き出した。38分にはイングランド。右サイドからMFエリオット・アンダーソンのクロスに対し、ファーサイドのラッシュフォードがヘディングで合わせるが、シュートは枠上に外れてしまった。
0-0のまま後半を迎えても攻めるイングランド、守るパナマの構図は変わらず。10分にはショートカウンターから独力でPA内まで運んだラッシュフォードが左足で狙うが、枠を捉え切れず。さらに12分にはMFジュード・ベリンガムのスルーパスからケインが抜け出すが、シュートはモスケーラにストップされてしまう。
しかし、17分、イングランドがついにパナマゴールをこじ開ける。サカが蹴り出した左CKに反応したベリンガムが左足で合わせてネットを揺らし、スコアを1-0とした。さらに22分には左サイドからベリンガムが送ったクロスをケインがヘディングで叩き込み、リードを2点差に広げた。
その後、イングランドに追加点こそ生まれなかったものの、パナマの反撃を許さずに逃げ切って2-0の完封勝利。グループリーグ2勝1分けの無敗で決勝トーナメント進出を決めた。一方、2回目のW杯出場を果たしたパナマは無得点の3連敗で大会を去ることとなった。
北中米W杯は現地時間27日、L組第3節のパナマ代表対イングランド代表を行い、イングランドが2-0の完封勝利を収めた。首位通過を決めたイングランドは7月1日にE、I、J、Kの3位チームのいずれかと対戦する。
第2節終了時点で1勝1分けの首位イングランドは決勝トーナメント進出を決め、2連敗のパナマはすでにグループリーグ敗退が決定した状況で最終節を迎えた。首位通過のためにも勝ち点3を獲得したいイングランドが序盤からボールを保持して試合を進める。8分には左サイドでボールを受けたFWマーカス・ラッシュフォードが中央に切れ込んで右足で狙うも、シュートはGKオルランド・モスケーラに阻まれてしまった
25分にはパナマにゴールを脅かされるが、FWトマス・ロドリゲスのスルーパスから抜け出したMFホセ・ルイス・ロドリゲスの左足シュートはGKジョーダン・ピックフォードが弾き出した。38分にはイングランド。右サイドからMFエリオット・アンダーソンのクロスに対し、ファーサイドのラッシュフォードがヘディングで合わせるが、シュートは枠上に外れてしまった。
0-0のまま後半を迎えても攻めるイングランド、守るパナマの構図は変わらず。10分にはショートカウンターから独力でPA内まで運んだラッシュフォードが左足で狙うが、枠を捉え切れず。さらに12分にはMFジュード・ベリンガムのスルーパスからケインが抜け出すが、シュートはモスケーラにストップされてしまう。
しかし、17分、イングランドがついにパナマゴールをこじ開ける。サカが蹴り出した左CKに反応したベリンガムが左足で合わせてネットを揺らし、スコアを1-0とした。さらに22分には左サイドからベリンガムが送ったクロスをケインがヘディングで叩き込み、リードを2点差に広げた。
その後、イングランドに追加点こそ生まれなかったものの、パナマの反撃を許さずに逃げ切って2-0の完封勝利。グループリーグ2勝1分けの無敗で決勝トーナメント進出を決めた。一方、2回目のW杯出場を果たしたパナマは無得点の3連敗で大会を去ることとなった。