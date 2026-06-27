スマイソン26年秋冬　封筒をイメージした新作バッグ「エンベロープ」が登場

イギリスのステーショナリー＆レザーグッズブランド「スマイソン（Smythson）」が、2026年秋冬コレクションで新作のレザーバッグコレクション「エンベロープコレクション（Envelope Collection）」を発表した。発売は8月ごろを予定している。

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同コレクションは、スマイソンを象徴するアイコンのひとつである「封筒（Envelope）」からインスピレーションを受けており、手に馴染む柔らかなレザー素材と、封筒を模した三角形のフラップが特徴。クロスボディバッグ（26万4000円）、ミニバッグ（17万6000円）、ポーチ（7万7000円）の3型をラインナップする。カラー展開はブリック、トリュフ、パイン、ブラックの4色を揃える。

このほか、2026年秋冬の新作として、昨年初上陸した手帳の新色が登場。昨年発売した「リバティ（Liberty）」とのコラボレーションも継続し、リバティを象徴するカラーである「リバティパープル」のカバーも限定カラーとして用意する。なお、昨年は本国一番人気モデルである大きめサイズの「Soho」を中心にラインナップしたが、日本では持ち運びやすい手のひらサイズの「Panama」の人気が高く、品切れも見られたという。これを受け、2027年版はPanamaの在庫の拡充を予定しているという。

◾️スマイソン：公式オンラインストア