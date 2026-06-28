6月28日(日)よる7時放送の『ザ！鉄腕！DASH!!』は、新たな無人島で大実験SP！ゴミでタイは釣れるのか！？ドングリの枝で燻製を作れるか!?

さらに大型チャレンジが始まりを告げる！沖縄で開催される、木造船“サバニ”レースの全国大会に参戦！日本一を目指し、城島茂、森本慎太郎(SixTONES)、髙地優吾(SixTONES)が猛特訓！

そしてついに！視聴者から募集した『新たな無人島の名前』が決定！

自作の燻製器で無人島初の燻製料理に挑戦！調理中に…緊急事態！？まさかのハプニングが…

約２カ月前に初上陸した新たな無人島。まだ呼び名すら決まっていない、すべてが手探りの島で、城島がせっせとゴミ集め。その目的は、「タイラバに使えるんじゃないかと思って」。巨大なマダイに加え、根魚や青魚も釣れる万能ルアー『タイラバ』を、島に流れ着いた漂着物を使って手作りし、『エビてタイを釣る』ならぬ『ゴミでタイを釣る』に挑戦！

さっそく、破れた風船やお菓子の袋を使ってルアーを作る城島。一緒に手伝う髙地は「俺はまだ信じないです。これを(魚が)食べるんですか？」と半信半疑のまま、いざ海へ。

マダイは警戒心が強いため、アタリがあっても冷静に、深く食いつくまで一定の速度で巻き上げ続けることが重要。しかし、初挑戦の髙地は「あっ、来た！」とアタリに興奮して手を止めてしまい…。一方、ベテラン城島は「来てる来てる…」と慎重にルアーを巻き上げていく。果たしてお目当てのタイは釣れるのか？

そして、捕れた獲物で、初の燻製料理に挑戦！みんなで手作りした移動式アイランドキッチンに、髙地が自作の燻製器を取り付け、道端で拾ってきたドングリの枝や松ぼっくりをチップにして魚の燻製を作ろうとするが…燻製器にまさかの緊急事態が！

一方、DASHの野生児･森本が「日本一になろうぜ！」と闘志を燃やす新プロジェクトも始動！324日かけてイチから手作りした木造帆船サバニで、沖縄で開催されるサバニレースの全国大会に挑戦！沖縄県座間味島から本島･那覇までの35kmを、帆と手こぎの力だけで渡り切る超過酷長距離レース。DASH製サバニは本場･沖縄の海でも通用するのか？日本一を目指し、島のメンバー全員で乗組員選抜オーディションを開催！果たして選ばれるのは…！？さらに、新たな無人島の呼び名を大発表！応募総数3363件（ロケ時点）の中から選ばれた島の名前とは！？全貌は明日6月28日(日)よる7時放送の『ザ！鉄腕！DASH!! 』で！