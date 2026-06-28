北中米Ｗ杯で１次リーグＡ組を３位で終えた韓国が、決勝トーナメント（Ｔ）進出へ絶体絶命のピンチを迎えている。

韓国はほかのグループの結果次第で決勝Ｔに進出できる。Ｌ組最終戦が２７日（日本時間２８日）に行われ、クロアチアがガーナに２―１で勝利。ガーナは敗れたものの、３位で１次リーグ突破が決まった。日本時間午前８時３０分に始まったＫ組最終戦で、コンゴがウズベキスタンに勝利した場合、韓国の敗退が決まる。

地元メディア「ＯＳＥＮ」は「『残る命は０』――洪明甫（ホン・ミョンボ）監督率いる韓国代表が非常事態、事実上終戦か…決勝トーナメント進出確率は１７．８４％、あと１試合でも条件を外せば４８か国大会で敗退確定」と報じた。

同メディアによると、サッカー統計サイト「オプタ（Ｏｐｔａ）」が韓国が初戦でチェコを破った時点で決勝Ｔ進出の確率は８７・７６％だったが、１７・８４％まで急落したという。

同メディアは「韓国が生き残るためには、オーストリアが勝利すること、またはアルジェリアが２点差で勝つこと、またはウズベキスタンが５点差未満で勝利するか引き分けること、といった条件が満たされなければならない。あと１試合でも条件を外せば、４８か国制となった今大会でのグループリーグ敗退が確定する」と狎犬残り瓩両魴錣鮴依した。

１次リーグ突破へ、すでに国内では諦めムードが漂い始めているようだ。