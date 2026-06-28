敵地パドレス戦

米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手は26日（日本時間27日）、敵地パドレス戦に先発登板。5回途中3安打6四死球3失点で今季5敗目（3勝）を喫した。降板後にはベンチで瞳を潤ませるシーンも。日本のファンからエールが送られている。

佐々木は4回、2つの四死球などで満塁のピンチを招くもなんとか無失点に。5回もマウンドに上がるが先頭タティスJr.に二塁打、続く打者にはこの日5つ目となる四球を与え、ここで降板となった。ベンチで目を潤ませる姿を米中継カメラが捉えていた。

米メディア「ラウンドテーブル・スポーツ」のドジャース番エイドリアン・メディナ記者は自身のXに「ロウキ・ササキはパドレス戦で5四球を与えて降板した後、ベンチで見るからに動揺していた」と記して実際の動画を公開。日本のファンから反響が寄せられている。

「大丈夫だ。こういう日もある」

「悔しい それを次に繋げよう」

「朗希、頑張れ！ あなたは大丈夫だから」

「メンタル大丈夫かな？ 次がんばろ」

ドジャースは27日（同28日）、パドレスとの3連戦の第2戦に臨む。山本由伸投手が先発登板する。



（THE ANSWER編集部）