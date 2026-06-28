「メンタル大丈夫かな？」 ベンチで瞳潤んだ佐々木朗希、中継カメラが捉え日本人エール「こういう日もある」
敵地パドレス戦
米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手は26日（日本時間27日）、敵地パドレス戦に先発登板。5回途中3安打6四死球3失点で今季5敗目（3勝）を喫した。降板後にはベンチで瞳を潤ませるシーンも。日本のファンからエールが送られている。
佐々木は4回、2つの四死球などで満塁のピンチを招くもなんとか無失点に。5回もマウンドに上がるが先頭タティスJr.に二塁打、続く打者にはこの日5つ目となる四球を与え、ここで降板となった。ベンチで目を潤ませる姿を米中継カメラが捉えていた。
米メディア「ラウンドテーブル・スポーツ」のドジャース番エイドリアン・メディナ記者は自身のXに「ロウキ・ササキはパドレス戦で5四球を与えて降板した後、ベンチで見るからに動揺していた」と記して実際の動画を公開。日本のファンから反響が寄せられている。
「大丈夫だ。こういう日もある」
「悔しい それを次に繋げよう」
「朗希、頑張れ！ あなたは大丈夫だから」
「メンタル大丈夫かな？ 次がんばろ」
ドジャースは27日（同28日）、パドレスとの3連戦の第2戦に臨む。山本由伸投手が先発登板する。
（THE ANSWER編集部）