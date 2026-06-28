ワールドカップ、他力での決勝T進出を待つ韓国代表が会見

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は27日（日本時間28日）、1次リーグの最終日を迎えた。既に1勝2敗でA組の3位が決まっている韓国はメキシコで調整中。決勝トーナメント進出へ向けて他国の結果を見守るしかない日々だ。初めてW杯の代表入りした2選手が同日の会見に臨み、「国民の皆様には本当に申し訳ない」と謝罪を繰り返している。

韓国紙「国民日報」が伝えている。会見に臨んだのは29歳のFWキム・ジンギュと24歳のFWヤン・ヒョンジュンだ。

記事はキム・ジンギュが「暗い表情」で会見に臨んだと伝え「第1戦に勝利して有利な状況でスタートしたものの、第2、3戦がどちらも良くなかった。2試合とも結果を残せたはずなのに悔しい」と1次リーグを振り返る言葉を伝えた。

さらに「うまくいってほしいという思いが強かっただけに、国民の皆様には本当に申し訳ない」という謝罪の言葉もあったという。

またヤン・ヒョンジュンも「ピッチの上ではあまりにも多くの変数が発生する」として、0-1で敗れた南アフリカ戦を「ミスが続いたため自信も失い、主導権も相手に渡ってしまった」と振り返った。さらに「正直、今の代表チームの雰囲気は良くない。他グループの状況を見ながら応援するしかなさそうだ」と語ったと報じられた。

さらに、わずかな希望に懸ける状況でも「もし32強に進出できるなら、本当に頭を地面にこすりつける覚悟で走る」とし、「わずか5分間の出場だとしても、勝ちに行くという強い意志を見せる」と強調した。キム・ジンギュも「崖っぷちからチャンスをつかめるなら、第3戦のような無気力な姿は二度と見せない。本当に狂ったように走り回る」と口にしている。



（THE ANSWER編集部）