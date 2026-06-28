ゼンデイヤ、スパイダーマンカラーのドレス姿 トムホにキスされる写真にファン大興奮
新作『スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ』のプロモーションのため、トム・ホランドと世界中を飛び回っているゼンデイヤ。先日トムがついに結婚を公表したことでも話題だが、スパイダーマンカラーのドレス姿とともに、トムからキスをされる幸せいっぱいの写真を公開した。
【写真】トム・ホランドからキスされるゼンデイヤ
現地時間6月23日にインスタグラムを更新したゼンデイヤは、ローマの美しい街並みを背景に、きらめく赤とブルーのツーピースでポーズを取る姿を公開。「立ち寄ったローマから、ごあいさつ」と綴り、一緒にイベントに出席したトムから、頭にキスされる写真も合わせてシェアした。
この投稿にファンは大興奮。「なああんてこと！ 最後の一枚を見てよ」「とてもきれいさけど、最後の写真だよ」二人ともとってもキュート」「ミセス・スパイダー」などとコメントが寄せられている。
『スパイダーマン：ホームカミング』の撮影で知り合った2人は、2021年に交際を公表し、2025年のゴールデングローブ賞で、ゼンデイヤが婚約指輪を披露。挙式はいつかと注目を集めるなか、今年3月に、ゼンデイヤのスタイリングを長年手掛けてきた著名スタイリストのロー・ローチが、「結婚式はもう終わったよ。見逃したね」とコメントし、極秘挙式していたことが伝えられた。
そんな折トムは、現地時間6月17日発売の「Esquire」7月／8月号の巻頭インタビューで、AI生成の偽ウェディングフォトがSNSで拡散されたことに言及。投稿を見た祖母が自分は招待されなかったと勘違いしたエピソードを明かした際、他の家族にも偽投稿だと伝える必要があったかと聞かれ、「いいえ、皆そこにいましたから」と回答。「この件についてはこれで終わりです」と、詳細については語らなかったが、結婚を正式に“認めた”と報じられた。
なお、トムも自身のインスタグラムにて、ローマで開催されたイベントの様子を公開。「ローマのような場所は他にない。本当に大好きだ。『スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ』は7月29日公開です」と綴り、ゼンデイヤと手をつないで笑顔を見せる写真を一番最初にシェアした。
引用：「ゼンデイヤ」Instagram（＠zendaya）
【写真】トム・ホランドからキスされるゼンデイヤ
現地時間6月23日にインスタグラムを更新したゼンデイヤは、ローマの美しい街並みを背景に、きらめく赤とブルーのツーピースでポーズを取る姿を公開。「立ち寄ったローマから、ごあいさつ」と綴り、一緒にイベントに出席したトムから、頭にキスされる写真も合わせてシェアした。
『スパイダーマン：ホームカミング』の撮影で知り合った2人は、2021年に交際を公表し、2025年のゴールデングローブ賞で、ゼンデイヤが婚約指輪を披露。挙式はいつかと注目を集めるなか、今年3月に、ゼンデイヤのスタイリングを長年手掛けてきた著名スタイリストのロー・ローチが、「結婚式はもう終わったよ。見逃したね」とコメントし、極秘挙式していたことが伝えられた。
そんな折トムは、現地時間6月17日発売の「Esquire」7月／8月号の巻頭インタビューで、AI生成の偽ウェディングフォトがSNSで拡散されたことに言及。投稿を見た祖母が自分は招待されなかったと勘違いしたエピソードを明かした際、他の家族にも偽投稿だと伝える必要があったかと聞かれ、「いいえ、皆そこにいましたから」と回答。「この件についてはこれで終わりです」と、詳細については語らなかったが、結婚を正式に“認めた”と報じられた。
なお、トムも自身のインスタグラムにて、ローマで開催されたイベントの様子を公開。「ローマのような場所は他にない。本当に大好きだ。『スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ』は7月29日公開です」と綴り、ゼンデイヤと手をつないで笑顔を見せる写真を一番最初にシェアした。
引用：「ゼンデイヤ」Instagram（＠zendaya）