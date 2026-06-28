元日本代表ＦＷで、現役時代は「野人」の愛称で親しまれた岡野雅行氏が２８日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。

司会の膳場貴子アナウンサーは「岡野さんはサンデーモーニング初出演ですので初めての方には懐かしい映像をご用意しております」と紹介。岡野氏の幼少のころの写真、浦和レッズ時代、日本代表での映像などをＶＴＲで放送した。

俊足で活躍した岡野氏。その中で浦和時代のジェフ市原戦で味方にパスをしたつもりがそこには誰もいなかったので自分で出したパスにあわてて追いかけたシーンを紹介した。

この場面を岡野氏は「ただのミスなんです」と振り返った。さらに「いいですか？僕、この番組に初めて出せていただいて」と切り出すと「自分に喝です」と断じスタジオを和やかな笑いを起こした。

このシーンはチームメイトでＦＷだった福田正博氏へのパスだったことを明かし「ただのあれは、ミスでして。あのころ福田さんは浦和の神様と言われる存在でして。福田さんに渡そうとしミスっちゃって、やばいなと思って追いかけたら追いついた」と振り返り再びスタジオに和やかな笑いを起こしていた。