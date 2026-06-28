W杯グッズやえらべるPayが当たる！ ハイセンス「FIFA World Cup 2026(TM)応援Xキャンペーン」

記事ポイント ハイセンスのFIFA World Cup 2026応援X企画Hisense Japan公式Xフォロー＆リポスト応募W杯グッズや最大1,000円分Payが当たる ハイセンスのFIFA World Cup 2026応援X企画Hisense Japan公式Xフォロー＆リポスト応募W杯グッズや最大1,000円分Payが当たる

ハイセンスジャパンは、Xにて「FIFA World Cup 2026(TM)応援Xキャンペーン」を実施します。

FIFA World Cup 2026(TM)に向けて、ハイセンスオリジナルW杯グッズや「えらべるPay」が当たるキャンペーンです。

抽選はその場で結果が分かるインスタントウィン形式です。

ハイセンス「FIFA World Cup 2026(TM)応援Xキャンペーン」

キャンペーン名：FIFA World Cup 2026(TM)応援Xキャンペーン応募期間：2026年6月26日(金)12:00 〜 2026年7月20日(月)23:59種別：キャンペーン対象アカウント：Hisense Japan公式X(旧Twitter)アカウント( @hisense_japan )賞品：A賞 ハイセンスオリジナルW杯グッズ 10名様賞品：B賞 えらべるPay 合計1,000名様当選人数：合計1,010名様応募回数：1日1回、期間中は何度でも応募可能

「FIFA World Cup 2026(TM)応援Xキャンペーン」は、ハイセンスが大会に向けてX上で展開するキャンペーンです。

Hisense Japan公式Xアカウントから毎日投稿されるキャンペーン対象ポストをリポストすると、抽選結果ページで当選結果が表示されます。

公式Xで参加する応募方法

応募方法：Hisense Japan公式X(旧Twitter)アカウント( @hisense_japan )をフォロー応募方法：期間中、毎日「 @hisense_japan 」より投稿されるキャンペーン対象ポストをリポスト応募方法：投稿内の画像をクリックし、X(旧Twitter)連携認証を許可応募方法：抽選結果ページに遷移し、当選結果を確認

参加方法は、公式Xアカウントのフォローとキャンペーン対象ポストのリポストです。

投稿内の画像をクリックしてX(旧Twitter)連携認証を許可すると、抽選結果ページへ遷移できます。

キャンペーン対象ポストは期間中に毎日投稿されます。

応募条件と当選無効になる場合

応募条件：X(旧Twitter)アカウントを持っていること応募条件：X(旧Twitter)アカウントを公開設定にしていること応募条件：Hisense Japan公式X(旧Twitter)アカウント( @hisense_japan )をフォローしていること応募条件：キャンペーン対象ポストをリポストしていること応募条件：日本国内に住んでいる方応募条件：未成年の方は、親権者の方が応募規約へ同意した上で応募応募不可：当社関係者および本キャンペーン関係者

応募には、公開設定のX(旧Twitter)アカウントが必要です。

応募後にフォロー解除、対象リポストの取り消し、X(旧Twitter)IDの変更、アカウントの公開範囲変更、アカウント凍結、退会が確認された場合、当選が無効となる場合があります。

ユーザーIDは「 @hisense_japan 」のみです。

賞品とキャンペーンの注意事項

賞品交換：交換、返品、譲渡、転売、換金は不可変更可能性：やむを得ない事情により中止または内容が変更となる場合あり提供・協賛：X(旧Twitter)社の提供・協賛によるものではありません

賞品は、A賞のハイセンスオリジナルW杯グッズとB賞のえらべるPayです。

本キャンペーンは、X(旧Twitter)社の提供・協賛によるものではありません。

応募者はX(旧Twitter)社の定める利用規約を遵守し、自己の責任において参加します。

FIFA World Cup 2026(TM)公式スポンサーのハイセンス

ハイセンスは、FIFA World Cup 2026(TM)公式スポンサーとして、世界最大級のスポーツイベントを通じたブランドコミュニケーションを展開しています。

日本市場では、キャンペーンや店頭展開、デジタル施策、イベントなどを通じて、サッカー観戦の楽しさとハイセンス製品の魅力を発信しています。

公式Xアカウントを使った今回の企画では、対象ポストのリポストから抽選結果の確認までX上で参加できます。

サッカー観戦に向けた話題づくりとして、X上で手軽に参加できます。

毎日の対象ポストを追う流れの中で、ハイセンスのW杯応援施策にも触れられます。

ハイセンス「FIFA World Cup 2026(TM)応援Xキャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. ハイセンス「FIFA World Cup 2026(TM)応援Xキャンペーン」の応募期間はいつですか？

A. 応募期間は2026年6月26日(金)12:00 〜 2026年7月20日(月)23:59です。

Hisense Japan公式Xアカウントで実施されます。

Q. どうすれば応募できますか？

A. Hisense Japan公式X(旧Twitter)アカウント( @hisense_japan )をフォローし、期間中に毎日投稿されるキャンペーン対象ポストをリポストすると応募できます。

Q. 賞品は何ですか？

A. A賞はハイセンスオリジナルW杯グッズで10名様、B賞はえらべるPayで合計1,000名様に当たります。

当選人数は合計1,010名様です。

Q. 抽選結果はいつ発表されますか？

A. 抽選はその場で結果が分かるインスタントウィン形式です。

投稿内の画像をクリックし、X(旧Twitter)連携認証を許可すると抽選結果ページに遷移します。

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