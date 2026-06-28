深海や溶岩を探る夏休み科学博！ 稲盛財団「こども科学博2026」

記事ポイント 稲盛財団「こども科学博2026」は京都市勧業館 みやこめっせで開催されます「地球を探検」をテーマに深海や火山の溶岩など地球の不思議を探ります桝 太一氏が「こども科学博2026アンバサダー」として登壇予定です 稲盛財団「こども科学博2026」は京都市勧業館 みやこめっせで開催されます「地球を探検」をテーマに深海や火山の溶岩など地球の不思議を探ります桝 太一氏が「こども科学博2026アンバサダー」として登壇予定です

稲盛財団が「こども科学博2026」を2026年7月31日(金)から8月2日(日)まで開催します。

2026年のテーマは「地球を探検」です。

地球上に潜むさまざまな不思議を探り、考える機会となるイベントです。

稲盛財団「こども科学博2026」

開催期間：2026年7月31日(金)・8月1日(土)・2日(日)開催時間：10:00〜17:00入場受付時間：(1)10:00〜12:30 (2)13:00〜15:30会場：京都市勧業館 みやこめっせ入場料：無料(要事前申込／抽選)事前申込受付：7月16日(木)23:59まで

「こども科学博2026」では、光の届かない深海の世界や、火山から噴き出す溶岩などが題材になります。

日常からは想像もつかない不思議な世界と、毎日の暮らしとのつながりを考えられます。

参加申し込み方法や体験コーナーの詳細は「こども科学博2026」公式サイトで案内されています。

「地球を探検」で不思議を探る科学の祭典

2026年のテーマは「地球を探検」です。

深海や溶岩など、地球に広がる不思議な世界を探る機会が用意されます。

一見遠い世界に思えることも、毎日の暮らしにつながっているものとして扱われます。

桝 太一氏がアンバサダーとして登壇予定

アンバサダー：桝 太一氏所属：同志社大学ハリス理化学研究所 助教登壇：ステージショーにも登壇予定

桝 太一氏は「こども科学博2026アンバサダー」として迎えられます。

ステージショーにも登壇予定です。

コメントでは、足もとにある「土」から「深海」まで、地球をナゾとフシギのかたまりとして表しています。

見て、触れて、気づいて、考える冒険の入り口として、地球のおもしろさを発見してほしいというメッセージが込められています。

五感とコミュニケーションで科学にふれる

「こども科学博」は、稲盛財団の「こどものキヅキ応援プロジェクト」の一つとして2019年にスタートしました。

五感を使った体験とコミュニケーションを通じて、楽しく科学にふれる機会をつくるプログラムです。

子どもたちが不思議と出会い、自分で調べてみようと思うきっかけづくりを目指しています。

毎回テーマを変え、子どもたちがさまざまな分野への興味関心を育むことを目指しています。

2025年は「体感するからだ」をテーマに開催

2025年のテーマ：「体感するからだ」2025年の開催時期：8月に3日間2025年の来場者：延べ6,200人

2025年は「体感するからだ」をテーマに開催されました。

子どもたちにとって夏休みの楽しい体験の一つとなるよう、今後も毎年夏休みに京都市内で開催予定です。

深海や溶岩などの題材から、地球のおもしろさにふれられます。

会場での体験を通じて、身近な土や遠い深海まで、地球をひとつのつながりとして想像できます。

夏休みの外出先として、親子で科学の疑問を持ち帰れる点も見どころです。

無料で参加できる事前申込制のイベントなので、受付時間を選んで会場を回る計画も立てやすくなっています。

深海や火山といった大きなテーマを、展示や体験を通して自分の暮らしに引き寄せて考えられます。

見て、触れて、気づいて、考える流れの中で、不思議と疑問に出会える夏休みの科学の祭典です。

稲盛財団「こども科学博2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「こども科学博2026」はいつ開催されますか？

A. 2026年7月31日(金)・8月1日(土)・2日(日)の3日間、10:00から17:00まで開催されます。

Q. 「こども科学博2026」の会場はどこですか？

A. 会場は京都市勧業館 みやこめっせです。

入場料は無料ですが、事前申込が必要で、入場は抽選です。

Q. 2026年のテーマは何ですか？

A. 2026年のテーマは「地球を探検」です。

深海の世界や火山から噴き出す溶岩など、地球の不思議を探ります。

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