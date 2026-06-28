ALSを知り考える特別企画！ バイオジェン・ジャパン「宇宙兄弟×バイオジェン」

記事ポイント バイオジェン・ジャパンが『宇宙兄弟』とALS疾患啓発キャンペーンを開始「宇宙兄弟×バイオジェン」は2026年6月21日から12月末まで継続「Together In ALS」でインタビュー記事やスペシャル動画を掲載予定 バイオジェン・ジャパンが『宇宙兄弟』とALS疾患啓発キャンペーンを開始「宇宙兄弟×バイオジェン」は2026年6月21日から12月末まで継続「Together In ALS」でインタビュー記事やスペシャル動画を掲載予定

バイオジェン・ジャパンが、コルク社と2026年6月21日のWorld ALS Dayより「宇宙兄弟×バイオジェン」キャンペーンを開始しました。

『宇宙兄弟』の登場人物に則して、ALSに関わる方々へのインタビュー記事やスペシャル動画を制作する特別企画です。

バイオジェン・ジャパン「宇宙兄弟×バイオジェン」

開始日：2026年6月21日継続期間：2026年12月末まで掲載先：「Together In ALS」ウェブサイト

「宇宙兄弟×バイオジェン」は、6月21日のWorld ALS Dayに合わせて始まったALSを知り、考える特別企画です。

漫画『宇宙兄弟』には、ALSで父を亡くし、その治療法を見つけるために自ら宇宙をめざす宇宙飛行士・せりか、ALSを発症してなお夢を追い続ける天文学者・シャロンなど、ALSと向き合う登場人物たちの姿が描かれています。

作品中で「ALSを治療できる病気にする」ために挑戦する登場人物の姿と、ALS治療薬を開発・販売し、さらなるパイプラインの開発にも取り組むバイオジェンの企業姿勢が重なることから、コラボレーションが実現しました。

『宇宙兄弟』の登場人物に則した企画

本キャンペーンでは、約半年間にわたり、ALSに関わる方々へのインタビュー記事やスペシャル動画を制作します。

ALS治療の進展に向けた取組みや熱意は、バイオジェン・ジャパンのALS疾患啓発ウェブサイト「Together In ALS」で掲載されます。

『宇宙兄弟』の物語に登場するせりかやシャロンの姿を通じて、ALSと向き合う人々について知り、考えるきっかけになる企画です。

掲載予定

2026年6月21日：「宇宙兄弟とともにALSを知り、考える企画」キャンペーン開始2026年7月：インタビュー企画第1弾掲載予定2026年8月：インタビュー企画第2弾掲載予定2026年9月：スペシャルムービー掲載予定2026年10月：インタビュー企画第3弾掲載予定2026年12月まで継続

インタビュー企画とスペシャルムービーは、2026年6月から10月にかけて順次掲載されます。

キャンペーンは2026年12月末まで続き、ALSに関わる方々の声や、ALS治療の進展に向けた取組みを知る場として展開されます。

筋萎縮性側索硬化症とSOD1-ALS

筋萎縮性側索硬化症は、ALSとも呼ばれる希少かつ進行性で死に至る神経変性疾患です。

随意筋の運動をコントロールする脳と脊髄における運動ニューロンの喪失をもたらし、筋力の低下と萎縮、運動、発話、摂食の能力の喪失へ徐々につながります。

複数の遺伝子がALSの発症に関わっており、遺伝子検査により、ALSの家族歴がなくとも遺伝子変異に関係するタイプのALSであるかどうかを判断できます。

SOD1遺伝子変異は、全世界のALSの推計罹患者数16万8,000人の約2％に関わっているとされています。

漫画『宇宙兄弟』とせりか基金

漫画『宇宙兄弟』は、2007年より『モーニング』で連載が始まった作品です。

30歳を超えてから「宇宙飛行士になりたい」という夢に挑戦するムッタと、ムッタよりも一足先に夢を実現して月面に降り立つ弟・ヒビトを中心に、宇宙を目指す仲間たちと、それを支える人々の人間ドラマが描かれています。

2026年6月現在で既刊45巻、累計3,500万部を超え、2026年6月11日に最終話を迎えました。

「せりか基金」は、漫画『宇宙兄弟』のストーリーで描かれた「難病ALSが治療可能な病気となる」希望のある世界を現実世界で実現するために、2017年5月より活動を開始した基金です。

チャリティグッズの販売や寄付等を通じて集めた金額を研究助成金として、毎年末に開催される「せりか基金賞」授賞式でALS治療薬開発のための研究に従事している先生方に渡しています。

物語の登場人物とALSに関わる人々の声が重なることで、疾患啓発を作品世界から身近なテーマへ引き寄せる企画です。

研究や治療の歩みに向き合う姿勢まで含めて、漫画の背景にある願いを社会の取り組みとして受け止められます。

バイオジェン・ジャパン「宇宙兄弟×バイオジェン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「宇宙兄弟×バイオジェン」はいつから始まりましたか？

A. バイオジェン・ジャパンとコルク社が、2026年6月21日のWorld ALS Dayより開始したキャンペーンです。

2026年12月末までの約半年間、企画が継続します。

Q. 「宇宙兄弟×バイオジェン」では何が掲載されますか？

A. 『宇宙兄弟』の登場人物に則して、ALSに関わる方々へのインタビュー記事やスペシャル動画が制作されます。

掲載先はALS疾患啓発ウェブサイト「Together In ALS」です。

Q. 『宇宙兄弟』にはALSと向き合う登場人物がいますか？

A. ALSで父を亡くし、その治療法を見つけるために自ら宇宙をめざす宇宙飛行士・せりか、ALSを発症してなお夢を追い続ける天文学者・シャロンなどが描かれています。

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