食物繊維12.5gの食べるスープ！ あじかん「あじかんごぼう RESET SOUP」

記事ポイント あじかんごぼう RESET SOUP夏前レシピ3選肉吸い風など高たんぱく低糖質アレンジ全5種類・1食220gの冷凍ごぼうスープ あじかんごぼう RESET SOUP夏前レシピ3選肉吸い風など高たんぱく低糖質アレンジ全5種類・1食220gの冷凍ごぼうスープ

あじかんが、冷凍スープ「あじかんごぼう RESET SOUP」を使った料理家監修アレンジレシピ3選を発表します。

夏本番を前に食習慣を見直したい方へ、たんぱく質を補い、糖質を控えめにした食べるスープのアレンジです。

1食を置き換えても物足りなさを感じにくい“食べるスープ”として紹介されています。

あじかん「あじかんごぼう RESET SOUP」

商品名：あじかんごぼう RESET SOUP(全5種類)内容量：220g／袋保存方法：冷凍保存(-18℃以下)調理方法：電子レンジ(600Wで約4分〜4分30秒)または湯煎(約5〜7分)

食物繊維量は、生鮮ごぼう約1.4本分として算出されています。

国産契約農家が栽培したごぼうを主原料に、あじかんの「国産焙煎ごぼう茶 ごぼうのおかげ」で培った15年以上のごぼう加工技術を活かして開発されています。

ごぼうの食感による咀嚼の満足感も得られるため、1食を置き換えても食べ応えを感じやすいスープです。

冷房による冷えが気になる時期にも、温かいスープで体をいたわりながら食習慣をリセットできます。

火を使わずに仕上げる肉吸い風ごぼうスープ

使用スープ：ごぼうまるごとしょうゆ材料(1人分)：ごぼうまるごとしょうゆ 1袋／絹豆腐 1/3丁／青ねぎ・一味唐辛子 各適量所要時間：約5分

「肉吸い風ごぼうスープ」は、電子レンジで温めたスープに切った豆腐を入れるだけで作れます。

コンロの火を使わずに仕上げられるため、蒸し暑さを感じ始める時期でもキッチンに立つ時間を短くできます。

豆腐を加えることでご飯や麺がなくても食べ応えが出て、暑さで食欲が落ちがちな日でものどごし良く味わえます。

器に盛ったあと、青ねぎや一味唐辛子を添えるアレンジです。

半熟卵でとろりと仕上げるごぼうスープの卵とじ

使用スープ：ごぼうまるごとしょうゆ材料(1〜2人分)：ごぼうまるごとしょうゆ 1袋／卵 2個／長葱 適量所要時間：約7〜8分

「ごぼうスープの卵とじ」は、スープを袋の表記通りに温め、小鍋に移して作るアレンジです。

煮立ったスープに溶いた卵を回し入れ、蓋をして弱火で軽く煮込むと半熟状に仕上がります。

溶き卵は2回に分けて加えると、とろりとした半熟に仕上がります。

卵は一年を通して手に入りやすく、冷房で冷えがちな夏の体を内側から温めつつ、食欲が落ちる朝や軽く済ませたい夕食でも食べやすいアレンジです。

スパイスの香りを加えるシャクシュカ風

使用スープ：ごろっと野菜のミネストローネ材料(1〜2人分)：ごろっと野菜のミネストローネ 1袋／卵 2個／クミン・ナツメグなどお好みのスパイス 適量／フランスパン・オリーブオイル 各適量所要時間：約7〜8分

「シャクシュカ風(卵とスパイスのスープ)」は、トマトソースに卵を落として煮込む中東・北アフリカ発祥の家庭料理をもとにしたアレンジです。

「ごろっと野菜のミネストローネ」を温め、スキレットにスープと卵を入れて弱火にかけます。

クミンやナツメグなどのスパイスをかけて半熟になるまで火を通すと、スパイスの香りが暑さで落ちがちな食欲を後押しします。

フランスパンを添え、お好みでオリーブオイルを垂らして味わう一皿です。

全5種類の冷凍スープ

濃厚クリーミーチャウダー：259kcalごろっと野菜のミネストローネ：200kcalごぼうまるごと旨辛みそ：142kcalごぼうまるごとしょうゆ：126kcalもち麦豆乳生姜：119kcal

「濃厚クリーミーチャウダー」は、ごぼうの風味とクリーミーな味わいを組み合わせたスープです。

「ごろっと野菜のミネストローネ」は、トマトベースに野菜を多く使用し、食べ応えがあります。

「ごぼうまるごと旨辛みそ」は、焙煎ごぼう茶仕立ての味噌に辛みを加えた和風スープです。

「ごぼうまるごとしょうゆ」は、焙煎ごぼう茶仕立ての醤油ベースで味わう和風スープとなっています。

「もち麦豆乳生姜」は、もち麦と豆乳をベースに生姜を効かせたスープです。

ごぼうの食感や温かいスープで、夏前の食生活を見直す一皿として取り入れられます。

豆腐や卵、スパイスを加えるアレンジで、朝や軽く済ませたい夕食にも食べやすく仕上がります。

あじかん「あじかんごぼう RESET SOUP」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「あじかんごぼう RESET SOUP」はどんなスープですか？

A. 「あじかんごぼう RESET SOUP」は、1食(220g)あたり食物繊維12.5gを含む冷凍スープです。

国産契約農家が栽培したごぼうを主原料にしています。

Q. 発表されたアレンジレシピは何ですか？

A. 発表されたアレンジレシピは、「肉吸い風ごぼうスープ」「ごぼうスープの卵とじ」「シャクシュカ風(卵とスパイスのスープ)」の3選です。

Q. 調理方法は何ですか？

A. 「あじかんごぼう RESET SOUP」は、電子レンジ(600Wで約4分〜4分30秒)または湯煎(約5〜7分)で調理できます。

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