S席チケットペアをプレゼント！ N.B.L「宝塚歌劇『ポーの一族』招待キャンペーン」

記事ポイント N.B.L『ポーの一族』招待キャンペーンN.B.L購入でソロ20名・ペア40組80名招待東京宝塚劇場 雪組『ポーの一族』S席対象 N.B.L『ポーの一族』招待キャンペーンN.B.L購入でソロ20名・ペア40組80名招待東京宝塚劇場 雪組『ポーの一族』S席対象

N.B.Lが、宝塚歌劇 雪組公演 ミュージカル・ゴシック『ポーの一族』の招待キャンペーンを2026年6月22日(月)より実施します。

スキンケアブランド「REBELLS」、俳優・天華えまプロデュースプロダクト「HaniwA」等を販売するN.B.L公式サイトで、商品を一定金額以上購入した方が抽選対象です。

ソロチケット20名、ペアチケット40組80名、計100名に招待チケットがプレゼントされます。

N.B.L「宝塚歌劇『ポーの一族』招待キャンペーン」

実施開始：2026年6月22日(月)対象公演：東京宝塚劇場 雪組公演 ミュージカル・ゴシック『ポーの一族』原作：萩尾望都「ポーの一族」(小学館「フラワーコミックス」刊)プレゼント対象公演：2026年10月24日(土)11:00チケット：S席チケット招待人数：ソロチケット20名、ペアチケット40組80名、計100名対象商品：N.B.L公式サイトで販売している商品どれでも

N.B.L公式サイトで商品を一定金額以上購入すると、宝塚歌劇 雪組公演 ミュージカル・ゴシック『ポーの一族』の招待チケット抽選に応募できます。

スキンケアブランド「REBELLS」や、俳優・天華えまプロデュースプロダクト「HaniwA」等を扱うオンラインショップの商品購入と、宝塚歌劇の観劇機会がつながるキャンペーンです。

ソロチケットとペアチケットの応募期間

第一弾応募期間：6月22日(月)12:00〜7月23日(木)23:59第一弾招待人数：ソロチケット20名様第二弾応募期間：7月27日(月)12:00〜9月24日(木)23:59第二弾招待人数：ペアチケット40組80名様

ソロチケットとペアチケットは申込み期間が分かれており、希望する観劇スタイルに合わせて応募時期を確認できます。

第一弾はソロチケット、第二弾はペアチケットが対象です。

ソロ、ペアそれぞれに応募した場合でも、当選するのはどちらかのみとなります。

購入金額ごとの応募口数

ソロご招待 1口：7,000円(税込)ソロご招待 2口：14,000円(税込)ソロご招待 3口：21,000円(税込)ペアご招待 1口：14,000円(税込)ペアご招待 2口：21,000円(税込)ペアご招待 3口：28,000円(税込)ペアご招待 4口：35,000円(税込)

対象商品は、N.B.L公式サイトで販売している商品どれでも応募対象です。

一度に応募できるのは、ソロチケット最大3口、ペアチケット最大4口までとなります。

複数回注文した場合は口数に換算され、応募口数に制限はありません。

注文時のチェックで応募

応募方法：注文時の備考欄にあるチェック要項にチェック当選発表：厳正な抽選のうえ、発送をもって発表発送方法：佐川急便より発送予定発送時期：10月9日(金)〜13日(火)の間を予定

応募は、注文時の備考欄にあるチェック要項へチェックする方法です。

金額に満たない場合は、チェックを入れていても抽選対象から外れます。

当選発表は発送をもって代えられ、チケットは注文情報と同じ住所に届きます。

応募時に確認したい注意事項

期間中、当キャンペーンに応募する場合は割引クーポンを利用できません送料は応募金額に含みません電話での注文は応募不可です座席の指定はできません座席配置の都合上、隣り合わせにならない場合があります自宅から劇場までの交通費・宿泊費等は応募者負担です応募は日本国内在住で、連絡先が日本国内の方に限られます

複数回に分けて注文した商品の買い上げ金額は、合算できません。

発送を1つにまとめることもできないため、応募口数と注文ごとの金額は分かれています。

当選の権利は当選した方にあり、換金及びチケットの転売等は無効の対象となる場合があります。

N.B.L公式サイトで扱うスキンケアやプロデュースプロダクトの購入が、東京宝塚劇場での雪組公演につながる企画です。

一人で観劇したい場合と同行者と楽しみたい場合で応募期間が分かれており、注文金額に応じた口数で参加しやすい内容になっています。

N.B.L「宝塚歌劇『ポーの一族』招待キャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. N.B.L「宝塚歌劇『ポーの一族』招待キャンペーン」はいつから実施されますか？

A. 2026年6月22日(月)より実施されます。

第一弾はソロチケット20名様、第二弾はペアチケット40組80名様が対象です。

Q. 対象商品は何ですか？

A. N.B.L公式サイトで販売している商品どれでも対象です。

ソロご招待、ペアご招待で応募口数に必要な購入金額が異なります。

Q. 当選発表はどのように行われますか？

A. 厳正な抽選のうえ、発送をもって発表されます。

発送は佐川急便より予定され、発送時期は10月9日(金)〜13日(火)の間を予定しています。

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