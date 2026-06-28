巨大ヘラクレスに触れる夏！月夜野きのこ園「世界のクワガタ・カブト大集合」

記事ポイント 月夜野きのこ園「世界のクワガタ・カブト大集合」がノルン水上スキー場で開催ヘラクレスオオカブトの成虫や巨大な幼虫に直接触れられるふれあいコーナーを実施Shiho採集の「ミヤマクワガタ雌雄同体個体(47mm)」標本を特別展示 月夜野きのこ園「世界のクワガタ・カブト大集合」がノルン水上スキー場で開催ヘラクレスオオカブトの成虫や巨大な幼虫に直接触れられるふれあいコーナーを実施Shiho採集の「ミヤマクワガタ雌雄同体個体(47mm)」標本を特別展示

月夜野きのこ園は、親子で自然や生き物に触れる体験型イベント『世界のクワガタ・カブト大集合！』を開催します。

2026年7月18日(土)・19日(日)の2日間、群馬県みなかみ町の「ノルン水上スキー場」で行われます。

クワガタやカブトムシの生体、昆虫教室、標本展示、飲食ブースがそろう夏休みのイベントです。

月夜野きのこ園「世界のクワガタ・カブト大集合」

主催団体：実行委員会(月夜野きのこ園)日時：2026年7月18日(土)・19日(日) 9:30〜16:00場所：ノルン水上スキー場所在地：〒379-1614 群馬県利根郡みなかみ町寺間479-139アクセス：関越自動車道「水上IC」より車で約10分参加費：大人・中学生以上 500円、小学生 300円、未就学児 無料(税込)

『世界のクワガタ・カブト大集合！』は、クワガタやカブトムシを通じて、親子で「驚き」や「発見」を共有し、自然への関心を育むことを目的としたイベントです。

会場には、ヘラクレスオオカブトなど世界の昆虫や、非常に珍しい「ミヤマクワガタ雌雄同体」の標本が集まります。

生きた昆虫との出会いや昆虫教室が、家族の会話のきっかけにつながります。

ヘラクレスオオカブトに直接触れられるふれあいコーナー

ふれあいコーナーでは、ヘラクレスオオカブトの成虫や、普段なかなか見ることのできない巨大な幼虫に直接触れることができます。

会場内には「巨大ヘラクレスオブジェ」があり、記念撮影スポットとしても楽しめます。

大きな体の成虫や巨大な幼虫を間近にしながら、昆虫の姿や動きに触れられる場です。

クワカブソムリエが虫の選び方と飼育方法をアドバイス

内容：展示即売会対象：クワガタ・カブトムシの生体、飼育用品サポート：クワカブソムリエが常駐

展示即売会では、専門知識を持った「クワカブソムリエ」が、虫の選び方や飼育方法をアドバイスします。

クワガタ・カブトムシの生体や飼育用品の購入も可能です。

虫を選ぶところから育て方まで会場で聞きながら、その日から飼育を始められます。

Shihoと月虫ちっぴーによる昆虫採集＆飼育教室

実施日：7月18日(土)内容：飼育担当のShihoと、月虫ちっぴーによる「昆虫採集＆飼育教室」実施形式：午前・午後の2部制

7月18日(土)は、飼育担当のShihoと月虫ちっぴーによる「昆虫採集＆飼育教室」が行われます。

採集や飼育のコツを、親子で一緒に学べるプログラムです。

「虫はちょっと苦手…」という保護者の方でも、お子様と一緒に安心して楽しめるプログラムとして用意されています。

ミヤマ仮面＆クワガタ忍者による昆虫教室

実施日：7月19日(日)内容：ミヤマ仮面＆クワガタ忍者による「昆虫教室」実施形式：午前・午後の2部制

7月19日(日)は、ミヤマ仮面＆クワガタ忍者による「昆虫教室」が行われます。

笑いと学びがたっぷりの昆虫教室として、採集や飼育のコツを楽しくレクチャーします。

午前と午後の2部制で、ゲストから昆虫について学べるプログラムです。

Shihoが採集したミヤマクワガタ雌雄同体個体を特別展示

展示内容：ミヤマクワガタ雌雄同体個体(47mm)採集者：Shiho展示形式：標本を特別展示

目玉企画として、Shihoが実際に採集した「ミヤマクワガタ雌雄同体個体(47mm)」の標本が特別展示されます。

会場には、大きなムシ、きらびやかなムシ、変わった形のムシなど、カブトムシ・クワガタムシ以外の珍しい昆虫も多数用意されています。

希少な標本と多彩な昆虫をあわせた展示です。

みなかみ町の地元飲食店が出店する飲食ブース

飲食ブースには、みなかみ町の地元飲食店が出店します。

食事やデザートを味わいながら、休憩できます。

昆虫展示や教室の合間に、家族でゆったりと過ごせる会場になっています。

実際に触れる場面と学ぶプログラムがそろい、昆虫を観察するだけでなく、親子で採集や飼育への関心を広げられる時間になります。

専門スタッフに相談しながら生体や飼育用品を選べるため、会場での出会いをその後の飼育にもつなげやすくなっています。

希少な標本や多彩な昆虫展示、休憩できる飲食ブースもあり、夏休みの一日を家族で過ごすイベントとして楽しめます。

月夜野きのこ園「世界のクワガタ・カブト大集合」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「世界のクワガタ・カブト大集合」はいつ開催されますか？

A. 2026年7月18日(土)・19日(日)の2日間、9:30〜16:00に開催されます。

会場は群馬県みなかみ町の「ノルン水上スキー場」です。

Q. 会場ではどんな昆虫に触れられますか？

A. ふれあいコーナーでは、ヘラクレスオオカブトの成虫や、普段なかなか見ることのできない巨大な幼虫に直接触れることができます。

Q. 昆虫教室では何を学べますか？

A. 飼育担当のShiho、月虫ちっぴー、ミヤマ仮面＆クワガタ忍者が登場し、採集や飼育のコツを楽しくレクチャーします。

各日とも午前・午後の2部制です。

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