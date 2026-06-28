雨の日も室内で遊び放題！ユーエスマート「キッズランドUS 岐阜可児店」

記事ポイント ユーエスマート「キッズランドUS 岐阜可児店」開業約30種類の遊びがそろうキッズランドUS 岐阜可児店出入り・飲食持込・保護者交代自由で家族利用 ユーエスマート「キッズランドUS 岐阜可児店」開業約30種類の遊びがそろうキッズランドUS 岐阜可児店出入り・飲食持込・保護者交代自由で家族利用

ユーエスマートが、室内遊び場「キッズランドUS 岐阜可児店」を2026年6月12日(金)にオープンしました。

親子で夢中になる全天候型の室内遊園地として、可児市のパティオ可児ショッピングプラザ3階に登場しています。

園内には約30種類ものユニークでスペシャルな遊びがそろい、暑い日も寒い日も雨の日も花粉が辛い時期でも天気を気にせず遊べます。

ユーエスマート「キッズランドUS 岐阜可児店」

名称：キッズランドUS 岐阜可児店所在地：〒509-0203 岐阜県可児市下恵土5750パティオ可児ショッピングプラザ3階オープン日：2026年6月12日(金)

「キッズランドUS 岐阜可児店」は、家族で楽しく遊び、くつろぎ、家族の思い出を残せる室内遊び場です。

遊び放題プランや短時間プランがあり、受付後の出入り自由、飲食持ち込み自由、保護者の交代自由で利用できます。

幼児、小学生の子どもも、パパもママも家族みんなで過ごせるキッズパークです。

かわいい小動物が集まる癒し動物園

癒し動物園には、かわいい小動物たちが大集合します。

ほっと癒やされる人気コーナーとして、園内の遊びの中に動物とのふれあい気分を取り入れています。

宇宙空間の様なボールプール

ボールプールは、宇宙空間の様なコーナーです。

ボールシャワーをはじめ、遊び心をくすぐるユニークな仕掛けが盛りだくさんです。

スマホひとつで記念撮影できるセルフ写真館

セルフ写真館には、照明設備や撮影用衣装が完備されています。

スマホひとつで気軽に記念撮影を楽しめるため、遊んだ日の家族の思い出を残せます。

パンダメリーゴーラウンドやひとり用観覧車の乗りもの

乗りものコーナーには、パンダメリーゴーラウンドやひとり用観覧車などが集まっています。

室内にいながら、乗りものの楽しさを家族で味わえます。

収穫やお店屋さんごっこを楽しむおままごとコーナー

おままごとコーナーでは、可愛いお野菜の収穫やお店屋さんごっこを思う存分楽しめます。

ごっこ遊びを通して、親子で同じ場面を楽しめるコーナーです。

アーケードゲームを何度でも遊べるゲームコーナー

ゲームコーナーでは、大人気のアーケードゲームが何度でもフリープレイで遊べます。

家族一緒に夢中になって楽しめる遊びとして、園内の過ごし方に幅を加えています。

光るすべり台やトンネルがあるスーパージャングルジム

スーパージャングルジムには、ライトが光るすべり台やトンネルなどの仕掛けが盛りだくさんです。

巨大ジャングルジムの中で、ワクワクする遊びを体験できます。

ブランコやシーソーで遊べる公園コーナー

公園コーナーには、ブランコやシーソーなど公園でお馴染みの遊具がそろっています。

雨の日も天候を気にせず、室内でアクティブに過ごせます。

卓球やサッカーで体を動かせるスポーツコーナー

スポーツコーナーでは、卓球やサッカーなど室内でも体を動かしてスポーツを楽しめます。

天候に左右されない屋内のキッズパークで、アクティブな遊びを取り入れられます。

小動物とのふれあい気分や宇宙空間のようなボールプール、光るすべり台など、子どもの興味に合わせて遊びを選べます。

撮影設備のあるセルフ写真館やごっこ遊び、スポーツコーナーもあり、家族で遊ぶ時間と記念に残す時間を同じ園内で組み合わせられます。

ユーエスマート「キッズランドUS 岐阜可児店」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「キッズランドUS 岐阜可児店」はいつオープンしましたか？

A. 「キッズランドUS 岐阜可児店」は、2026年6月12日(金)にオープンしました。

可児市のパティオ可児ショッピングプラザ3階にある室内遊び場です。

Q. 「キッズランドUS 岐阜可児店」ではどんな遊びができますか？

A. 園内には約30種類もの遊びがあり、癒し動物園、ボールプール、セルフ写真館、乗りもの、おままごとコーナー、ゲームコーナーなどを楽しめます。

Q. 「キッズランドUS 岐阜可児店」は天候を気にせず遊べますか？

A. 全天候型屋内遊園地のため、暑い日も寒い日も雨の日も花粉が辛い時期でも天気を気にせずゆっくり遊べます。

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