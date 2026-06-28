中国とロシアの軍用機10機余りが27日に韓国の防空識別区域（KADIZ）に進入し韓国軍が対応した。

韓国軍合同参謀本部はこの日、メディア公示を通じ「中国とロシアの軍用機10機余りが東海上と南海上のKADIZに相次ぎ進入後離脱した。領空侵犯はなかった」と明らかにした。

合同参謀本部は「韓国軍は中国とロシアの軍用機がKADIZに進入する前から識別していた。空軍の戦闘機を投じて偶発状況に備えた戦術措置などを実施した」と付け加えた。

KADIZに進入した中国とロシアの軍用機は爆撃機と戦闘機で、現在進行中である中国とロシアの合同空中訓練参加戦力だという。

中国とロシアの軍用機がKADIZに進入したことは昨年12月以降で初めてだ。当時も合同訓練参加戦力である中国とロシアの軍用機9機が東海上と南海上のKADIZに進入した後に離脱した。

防空識別区域は自国の領空に接近する軍用機を早期に識別し対応するために設定する任意のラインで、各国の主権事項である領空とは異なる概念だ。

ただ他国の防空識別区域内に進入する軍用機は該当国にあらかじめ飛行計画を提出し、進入時の位置などを通知することが国際的慣行だ。