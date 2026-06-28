車内に推しキャラが広がる！セイワ「サンリオキャラクターの傘型ワンタッチサンシェード」

記事ポイント セイワからサンリオキャラクターの傘型ワンタッチサンシェード全4種が発売されましたハローキティ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリンの4キャラクター展開です遮光率99.99％以上、UVカット率99.9％以上の生地を使用しています セイワからサンリオキャラクターの傘型ワンタッチサンシェード全4種が発売されましたハローキティ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリンの4キャラクター展開です遮光率99.99％以上、UVカット率99.9％以上の生地を使用しています

セイワが、サンリオ公式ライセンス商品として、人気キャラクターをデザインした傘型ワンタッチサンシェード「KT585-588」を発売しました。

サンリオの人気キャラクターを選べる全4種類の展開です。

傘のようにパッと開くだけで装着でき、車内の日差し対策に使えます。

セイワ「サンリオキャラクターの傘型ワンタッチサンシェード」

商品名：傘型ワンタッチサンシェード「KT585-588」発売日：2026年6月サイズ：W1300mm × H650mm販売先：Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングKT585 Hello Kitty(ハローキティ)：3,980円KT586 Kuromi(クロミ)：3,980円KT587 Cinnamoroll(シナモロール)：3,980円KT588 Pompompurin(ポムポムプリン)：3,980円

「サンリオキャラクターの傘型ワンタッチサンシェード」は、サンリオ公式ライセンス商品として発売された車用サンシェードです。

キャラクター柄を車内に設置でき、駐車中の強い日差しを遮ります。

傘のようにパッと開くだけで装着できるワンタッチ式で、夏のドライブから日常使いまで活躍します。

ハローキティやクロミたちを選べる4キャラクター展開

ラインナップ：Hello Kitty(ハローキティ)ラインナップ：Kuromi(クロミ)ラインナップ：Cinnamoroll(シナモロール)ラインナップ：Pompompurin(ポムポムプリン)

ラインナップは、好みのキャラクターを選べる全4種類です。

それぞれのキャラクターの世界観を落とし込んだデザインで、車内に設置すればキャラクター柄を飾れます。

サンリオを代表する人気キャラクターから、推しキャラを選べる展開です。

キャラクター柄の収納袋付きでコンパクトに収納できます

付属品：キャラクター柄収納袋収納：折りたたんでコンパクト収納

サンシェードは、折りたたんでコンパクトに収納でき、使わない時も車内で場所を取りにくい設計です。

キャラクター柄の収納袋付きで、使わない時もサンリオキャラクターのデザインを楽しめます。

普段使いからギフトまで幅広く活躍する1本です。

遮光率99.99％以上とUVカット率99.9％以上の生地です

遮光率：99.99％以上UVカット率：99.9％以上遮熱率：53％測定：JIS L 1951、JIS L 1925、JIS L 1055 A法の規定に準じて測定注記：記載の結果は生地状態の測定値であり、製品本体の性能を示す数値ではありません

生地は、強い日差しからダッシュボードや車内を守る遮光・遮熱性能を備えています。

UVカットにも対応し、車内遮熱やプライバシー保護にも使えます。

測定値は生地状態の結果であり、製品本体の性能を示す数値ではありません。

パッと開くだけで装着できる傘型ワンタッチ式です

装着：傘型ワンタッチ式設計：シャフトレス(ひも型)構造：スリット構造骨先端：左右6本が可動

傘のようにパッと広げるだけで装着でき、駐車時の短い時間でも素早く日差し対策ができます。

シャフトレス(ひも型)設計で、ダッシュボードや大型モニターに干渉しないつくりです。

スリット構造により、ルームミラーやドラレコにも干渉しにくくなっています。

夏のドライブから日常使いまで活躍します

サンシェードは、UVカット、車内遮熱、プライバシー保護、仮眠、車中泊、お子様の送迎時などに使える仕様です。

駐車中の強い日差しだけでなく、車内でのメイク中や休憩中のプライバシー確保にも役立つ機能があります。

機能性と「カワイイ」を両立し、日常のカーライフをサンリオキャラクターのデザインで彩ってくれます。

各キャラクターの柄を車内に設置でき、日差し対策とサンリオデザインを一緒に楽しめる仕様です。

ワンタッチ式や収納袋付きの仕様により、普段使いからドライブ、車中泊まで幅広い場面で使えます。

セイワ「サンリオキャラクターの傘型ワンタッチサンシェード」の紹介でした。

よくある質問

Q. セイワ「サンリオキャラクターの傘型ワンタッチサンシェード」はいつ発売されましたか？

A. セイワ「サンリオキャラクターの傘型ワンタッチサンシェード」は、2026年6月に発売されました。

Q. ラインナップはどのキャラクターですか？

A. ハローキティ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリンの全4キャラクター展開です。

Q. どのように装着できますか？

A. 傘のようにパッと開くだけで装着できる傘型ワンタッチ式です。

シャフトレス(ひも型)設計やスリット構造も採用されています。

Q. 遮光やUVカットの数値はどのくらいですか？

A. 生地は遮光率99.99％以上、UVカット率99.9％以上、遮熱率53％です。

記載の結果は生地状態の測定値です。

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