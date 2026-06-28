家族で囲むローストビーフ！MLA「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン」

記事ポイント MLA「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン」のPR発表会を開催杉浦太陽さんと辻希美さんが、家族の食卓や感謝のエピソードを語りました特製オージー・ビーフ ローストビーフが登場し、やわらかさとジューシーな旨味を披露 MLA「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン」のPR発表会を開催杉浦太陽さんと辻希美さんが、家族の食卓や感謝のエピソードを語りました特製オージー・ビーフ ローストビーフが登場し、やわらかさとジューシーな旨味を披露

ミート・アンド・ライブストック・オーストラリアが、2026年6月16日(火)に「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」メディア向けPR発表会を開催しました。

ベルサール六本木 ホールBに、アンバサダーの杉浦太陽さん、辻希美さんご夫妻がゲストとして登場しました。

日常の思わず「モ〜！」と言いたくなるお互いのエピソードや、家族の絆を深める食卓のあり方が語られています。

MLA「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン」

開催日：2026年6月16日(火)会場：ベルサール六本木 ホールB発行者：MLA(ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア)ゲスト：杉浦太陽さん、辻希美さん主題：父の日、オージー・ビーフ、家族の食卓

オーストラリアの牛肉・羊肉生産者団体MLAによる、父の日とオージー・ビーフを結びつけたPR発表会です。

日本の食卓で50年以上の歴史を持ち、輸入牛肉トップシェアを誇るオージー・ビーフについて、確かな美味しさと厳格な品質管理による安全性が語られました。

焼肉やステーキなど、家族みんなでオージー・ビーフを楽しむ食卓が話題に上がっています。

杉浦太陽さんと辻希美さんが語る家族の食卓

アンバサダーの杉浦太陽さん、辻希美さんご夫妻は、日常の思わず「モ〜！」と言いたくなるお互いのエピソードを話しました。

普段はなかなか口に出せない、ここは本当に感謝しているというエピソードも語られています。

お子さんたちと杉浦さんがやり取りする姿にも触れ、家族の深い絆を感じる時間になりました。

「モ〜！札」とカウンターが連動する企画

キーワードの「モ〜！」にちなみ、辻さんから杉浦さんに対する日々の「モ〜！」と思ってしまった出来事を披露する企画が実施されました。

辻さんがエピソードの強さに応じて「モ〜！札」を上げると、スクリーン上のカウンターがリアルタイムで連動してカウントアップします。

家族の中の出来事を、会場の演出とともに共有するトーク企画です。

オージー・ビーフの取り組みと父の日の食卓

イベントの冒頭では、MLA駐日代表のトラヴィス・ブラウンさんが登壇しました。

日本国内におけるオージー・ビーフの取り組みと、本キャンペーンの意義について挨拶しています。

安全で高品質なオーストラリア産牛肉を日本の食卓へ届けること、父の日に家族全員で美味しさを分かち合うことが語られました。

「日本の父の日には牛肉を食べる」という新しい習慣を、これからの定番文化として育てていきたいという考えも示されています。

特製オージー・ビーフ ローストビーフを贈呈

トークセッションの後半には、ステージに特製のオージー・ビーフ ローストビーフが登場しました。

カウントされた「モ〜！」の数に応じたボリュームでお肉が用意され、そのまま杉浦太陽さんと辻希美さんへのプレゼントとして贈呈されています。

辻希美さんは、こんなに素敵なお肉はずっと見ていられる、嬉しいと笑顔を見せています。

杉浦太陽さんも、こんなに美味しいお肉は息子たちにあげるのはもったいないと話し、会場を笑いで包みました。

プレゼントされたローストビーフは、ステージ上でお互いに食べさせあう場面もあります。

お肉のやわらかさとジューシーな旨味を堪能する姿から、「モ〜！」という不満が笑顔に変わるキャンペーンの流れが伝わります。

父の日に感謝を伝えるオージー・ビーフの時間

杉浦太陽さんは、父の日などの家族イベントでは、みんなでご飯を食べるのが鉄則だと話しました。

先日オージー・ビーフを夕食に準備したところ、子どもたちがすぐに帰宅し、一家団欒でオージー・ビーフを楽しめたことも紹介されています。

辻希美さんは、日ごろからお父さんに感謝していることや、息子さんにネクタイの結び方を教える杉浦太陽さんの姿について語りました。

父の日にオージー・ビーフを囲みながら感謝を伝える、家族の食卓がテーマになっています。

父の日の食卓に牛肉を囲む提案は、家族で同じ料理を分け合いながら、普段は言葉にしにくい感謝へつなげるきっかけになります。

「モ〜！」のエピソードを笑いに変える企画や、ローストビーフを贈り合う場面から、オージー・ビーフが会話の中心になる時間も伝わります。

MLA「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン」発表会はいつ開催されましたか？

A. MLAが2026年6月16日(火)に、ベルサール六本木 ホールBでメディア向けPR発表会を開催しました。

Q. 発表会には誰がゲストとして登場しましたか？

A. 本キャンペーンのアンバサダーである杉浦太陽さん、辻希美さんご夫妻がゲストとして登場しました。

Q. ステージにはどのような料理が登場しましたか？

A. トークセッションの後半に、特製のオージー・ビーフ ローストビーフが登場しました。

カウントされた「モ〜！」の数に応じたボリュームで用意されています。

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