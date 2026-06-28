スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が27日（日本時間28日）、エンゼルスのペリー・ミナシアンGM解任の背景を厳しく検証した。

同サイトは、通算392勝500敗という成績だけでなく、5年以上に及ぶ在任期間そのものを「混乱の連続だった」と総括している。

記事では、2021年の投手のみを指名したドラフトが大きな成果を生まなかったことや、有望株を準備不足のまま次々とメジャーへ昇格させたことを問題視。さらに大谷翔平の契約最終年に勝負をかけながら、その直後に6選手をウエーバーにかけた迷走ぶりも挙げた。

2024年には球団ワーストの99敗を記録し、今季はそれを上回る可能性すらある。もっとも、記事は責任をミナシアン一人に押し付けてはいない。オーナーのアート・モレノ氏にも大きな責任があると指摘している。モレノ氏は今年2月に「ペリーのことが本当に好きだ。だが最後は勝敗だ」と語り、2024年8月には契約延長時に「明るい未来への土台を築いている」と評価していた。

しかし、ジ・アスレチックは「実際には正当な土台など築かれていなかった」と断じた。さらに「ミナシアンがこれほど長く職にとどまれたのは、より良い未来を示したからではなく、モレノへの忠誠心があったからだ」とまで踏み込んでいる。ミナシアンは問題を抱えた組織を引き継ぎ、結果としてさらに深刻な状況で去ることになったというのが同サイトの見立てだ。

解任発表は試合開始78分前という異例のタイミングだった。後任には元カージナルス編成トップのジョン・モゼリアック氏が暫定GMとして就任した。大谷退団後も低迷が続くエンゼルス。日本でもモレノオーナーやミナシアン体制への批判は根強かったが、今回の記事はそうした見方を裏付ける内容となっている。