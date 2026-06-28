スコットランド・サッカー協会は27日（日本時間）、スティーブ・クラーク監督（62）の退任を発表した。スコットランド代表はFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で1次リーグ敗退が決定していた。

同国協会公式サイトおよびSNSで「スコットランド男子代表監督スティーブ・クラークが退任しました。最も成功を収めたナショナルチーム監督が、2026年FIFAワールドカップへの出場後、7年間の指揮に幕を下ろしました」とクラーク氏の退任を発表した。

現役時代にチェルシーなどで活躍したクラーク氏は、1998年に指導者に転身。2019年に母国スコットランドの代表監督に就任していた。26年W杯北中米大会では、母国を28年ぶりとなるW杯出場に導くと、1次リーグ初戦のハイチ戦に1―0で勝利。1990年イタリア大会以来36年ぶりのW杯での勝利をもたらしていた。しかしながらその後はブラジル、モロッコに敗れ、1次リーグ敗退が決定していた。

クラーク氏は同国協会を通じ「この別れで最も感情的になるのは、選手たちへの思いです。彼らがいなければ、2019年から今日まで積み重ねてきた思い出は何もなかったでしょう。彼らは受けるべき称賛と賞賛をすべて受けるに値する存在であり、彼らの監督と呼ばれたことは本当に光栄でした」とコメントした。