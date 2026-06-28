大満足サイズのポシェットがついに再販！ 2026年6月発売「サンリオキャラクターズ ぬいぐるみポシェット」全4種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、夢屋の「サンリオキャラクターズ ぬいぐるみポシェット」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
夢屋から2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ ぬいぐるみポシェット」（税込500円）。全4種のラインアップとなっています。
サンリオキャラクターズ ぬいぐるみポシェット
▼メーカー
夢屋
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全4種
・マイメロディ
・クロミ
・シナモロール
・ウッシュミーメル※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「サンリオキャラクターズ ぬいぐるみポシェット」が見逃せない！
夢屋から2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ ぬいぐるみポシェット」（税込500円）。全4種のラインアップとなっています。
もふもふ感がかわいい！大満足サイズのぬいぐるみポシェット第6弾本商品は、もふもふのぬいぐるみタイプで作られた、とってもかわいいポシェットの第6弾です。サイズは約150mmとなっており、バッグや小物入れとして日常のなかでバッチリ大活躍してくれます。大人気につき2025年8月に発売された商品の待望の再販アイテムとなるため、前回手に入れられなかったファンの方も絶対に見逃せません。お気に入りのキャラクターと一緒に、お出かけをさらに楽しく過ごしてみてはいかがでしょうか。
詳細情報▼商品名
サンリオキャラクターズ ぬいぐるみポシェット
▼メーカー
夢屋
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全4種
・マイメロディ
・クロミ
・シナモロール
・ウッシュミーメル※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)