『サンモニ』“野人”岡野雅行氏、名プレー裏話「自分で喝！」…「サッカー人なんですけど知らなかった」の声
サッカー元日本代表の岡野雅行氏が、28日放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜 前9：54）に出演し、自身の名プレーの裏側を明かした。
【写真】「野人は違うぞ」同僚選手と異なるセンスで選んだ岡野雅行の愛車
この日「スポーツご意見番」として、岡野氏が出演。サッカーワールドカップが盛り上がるなか、快速の“野人”として活躍した岡野氏の経歴が紹介され、Jリーグの試合で自分の出したパスに自分で追いついた場面を振り返った。
すると、中西哲生氏が「僕、サッカー人なんですけど知らなかったことがあって。自分でパスしてもう一回拾ったシーンがあったじゃないですかあれって福田（正博）さんへのパスミスだったんですか？」と質問。
岡野氏は「あれはパスミスです」とあっさり認め、「自分で喝！です」と笑わせた。「あの頃は本当に福田さんというのはですね、浦和の神様といわれる存在でして、福田さんに渡そうとしてミスっちゃってんで、ヤバいなと思って追いかけたら追いついた。狙ったわけじゃないです」と笑顔で明かしていた。
【写真】「野人は違うぞ」同僚選手と異なるセンスで選んだ岡野雅行の愛車
この日「スポーツご意見番」として、岡野氏が出演。サッカーワールドカップが盛り上がるなか、快速の“野人”として活躍した岡野氏の経歴が紹介され、Jリーグの試合で自分の出したパスに自分で追いついた場面を振り返った。
すると、中西哲生氏が「僕、サッカー人なんですけど知らなかったことがあって。自分でパスしてもう一回拾ったシーンがあったじゃないですかあれって福田（正博）さんへのパスミスだったんですか？」と質問。
岡野氏は「あれはパスミスです」とあっさり認め、「自分で喝！です」と笑わせた。「あの頃は本当に福田さんというのはですね、浦和の神様といわれる存在でして、福田さんに渡そうとしてミスっちゃってんで、ヤバいなと思って追いかけたら追いついた。狙ったわけじゃないです」と笑顔で明かしていた。