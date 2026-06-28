バイク事故で両手両足にマヒ…→19年後の挑戦「自分の足で世界一周」達成の裏側を本人に聞いた
2018年におよそ9ヶ月におよぶ世界一周の旅を達成した三代（みよ）達也さん（37歳・@wheelchair_traveler_miyo）。介助者をつけず車いすで世界23ヶ国42都市を巡る一人旅を成し遂げた、通称“車いすトラベラー”です。
18歳の頃、オートバイを運転中に乗用車と正面衝突する大事故に遭って頸髄を損傷。両手両足にまひが残ったため、以来、車いすの生活を余儀なくされました。
そんな彼は、自身で“人生最大の挑戦”と呼ぶ新たな旅を終えたばかり。なんと自らの足で立って、歩いて、世界二周目の旅を成し遂げたのです。
◆自分の足で世界一周を成功させたい
この挑戦を成功させるためには、準備が必要。二周目に出発する前、36歳（当時）だった三代さんは16年ぶりにリハビリをスタートさせました。旅の途中で転んだ状況に備え、しゃがんだ体勢から立ち上がる練習に必死に取り組んだのです。
過去のリハビリでも、この「立ち上がりチャレンジ」に成功したのはわずか2度だけ。勢いをつけて立ち上がろうとするも、どうしてもへたり込んでしまいます。
しかし、何百回も繰り返した結果、ついに立ち上がることに成功！
◆三代さんは2度目の世界一周へ
こうして自信をつけた三代さんは、2026年2月に世界二周目の旅へと発ちました。2度目の世界一周は、自らの足で計7ヶ国を行く旅です。
2026年4月に世界二周目を達成したばかりの三代さんに、これまでの人生や海外旅で得た気付き、そしてこれからなどについて話を聞いてみました。
◆「おまえ、甘ったれているな」と言われて前向きになる
――ご自身の足で世界二周目旅を終えた三代さんですが、18歳のときに事故に遭ったときはどんな状況だったのでしょう？
三代：18歳になったばかりの冬、ガソリンスタンドでアルバイトをした帰り道にバイクで乗用車と正面衝突しました。
ふくらはぎはちぎれかけ、眼内はコンタクトレンズがバリバリに破れましたが、もっともショックだったのは頸髄の損傷です。身体の自由をほとんど失い、指や足には大きな障害が残りました。それまで当たり前にできていたことが、ある日突然できなくなったんです。
もともと明確な将来の夢があったわけではありませんが、人生が一度すべてリセットされたような感覚でした。「これからどう生きていけばいいのだろう？」と、先の未来をまったく想像できなくなりました。
――車いすの生活になると知ったときはショックだったと思います。その状態から現在のように前向きになれたきっかけを教えてください。
三代：静岡県伊東市の重度障害者センターで、後に“師匠”と呼ぶことになる先輩と出会いました。彼は自分と同じ頸髄損傷者です。
それまでの自分は食堂へ自力で行けるのに、看護師さんに食事を持ってきてもらったりしていました。その様子を見た師匠から「おまえ、甘ったれているな」と言われたことが、すべて周囲の人に頼る生活を見直すきっかけになったんです。
「チャンスは足元にいくらでも落ちている」という師匠の言葉に背中を押され、初めて電車での一人帰省にも挑戦しました。東京駅で母と再会した瞬間、できることが一つ増えるだけで世界は広がるのだなと実感しました。
この経験が、人生を前向きに歩み始める原点になっています。
◆ハワイでは自分の障害が特別視されなかった
――海外旅に目を向けるようになったきっかけを教えてください。
三代：23歳の頃、職場の同僚から「夏休みにハワイでも行ってみたら？」と何気なく勧められた一言が挑戦のきっかけでした。
海外経験も英語力もなく不安ばかりでしたが、株式会社エイチ・アイ・エスの担当者に「車いすでもハワイに行けますよ」と背中を押され、初めて海外一人旅を決意しました。
18歳の頃、オートバイを運転中に乗用車と正面衝突する大事故に遭って頸髄を損傷。両手両足にまひが残ったため、以来、車いすの生活を余儀なくされました。
◆自分の足で世界一周を成功させたい
この挑戦を成功させるためには、準備が必要。二周目に出発する前、36歳（当時）だった三代さんは16年ぶりにリハビリをスタートさせました。旅の途中で転んだ状況に備え、しゃがんだ体勢から立ち上がる練習に必死に取り組んだのです。
過去のリハビリでも、この「立ち上がりチャレンジ」に成功したのはわずか2度だけ。勢いをつけて立ち上がろうとするも、どうしてもへたり込んでしまいます。
しかし、何百回も繰り返した結果、ついに立ち上がることに成功！
◆三代さんは2度目の世界一周へ
こうして自信をつけた三代さんは、2026年2月に世界二周目の旅へと発ちました。2度目の世界一周は、自らの足で計7ヶ国を行く旅です。
2026年4月に世界二周目を達成したばかりの三代さんに、これまでの人生や海外旅で得た気付き、そしてこれからなどについて話を聞いてみました。
◆「おまえ、甘ったれているな」と言われて前向きになる
――ご自身の足で世界二周目旅を終えた三代さんですが、18歳のときに事故に遭ったときはどんな状況だったのでしょう？
三代：18歳になったばかりの冬、ガソリンスタンドでアルバイトをした帰り道にバイクで乗用車と正面衝突しました。
ふくらはぎはちぎれかけ、眼内はコンタクトレンズがバリバリに破れましたが、もっともショックだったのは頸髄の損傷です。身体の自由をほとんど失い、指や足には大きな障害が残りました。それまで当たり前にできていたことが、ある日突然できなくなったんです。
もともと明確な将来の夢があったわけではありませんが、人生が一度すべてリセットされたような感覚でした。「これからどう生きていけばいいのだろう？」と、先の未来をまったく想像できなくなりました。
――車いすの生活になると知ったときはショックだったと思います。その状態から現在のように前向きになれたきっかけを教えてください。
三代：静岡県伊東市の重度障害者センターで、後に“師匠”と呼ぶことになる先輩と出会いました。彼は自分と同じ頸髄損傷者です。
それまでの自分は食堂へ自力で行けるのに、看護師さんに食事を持ってきてもらったりしていました。その様子を見た師匠から「おまえ、甘ったれているな」と言われたことが、すべて周囲の人に頼る生活を見直すきっかけになったんです。
「チャンスは足元にいくらでも落ちている」という師匠の言葉に背中を押され、初めて電車での一人帰省にも挑戦しました。東京駅で母と再会した瞬間、できることが一つ増えるだけで世界は広がるのだなと実感しました。
この経験が、人生を前向きに歩み始める原点になっています。
◆ハワイでは自分の障害が特別視されなかった
――海外旅に目を向けるようになったきっかけを教えてください。
三代：23歳の頃、職場の同僚から「夏休みにハワイでも行ってみたら？」と何気なく勧められた一言が挑戦のきっかけでした。
海外経験も英語力もなく不安ばかりでしたが、株式会社エイチ・アイ・エスの担当者に「車いすでもハワイに行けますよ」と背中を押され、初めて海外一人旅を決意しました。