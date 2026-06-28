40代ライターが「懐かしい」連呼！ダイソーの100円アイテム、改めて使ってみたら便利さに感動
キャッシュレスに慣れてくると、ときどき困るのが“現金しか使えない”場面。バスの運賃や、旅先での食べ歩き、コインロッカーを使う時、代引きの宅配……思いがけず現金が必要になって、焦った経験はありませんか？ そんなピンチに頼れるのが、100円硬貨をコンパクトに携帯できるダイソーの「コイン収納キーホルダー」。レトロなルックスと、カチッと響く手ごたえがクセになります！
◆昭和レトロなコインホルダーが人気再燃中
100円硬貨を15枚収納できる「コイン収納キーホルダー」。ばねが内蔵された容器に硬貨を押し込むだけで、簡単に使えちゃうんです！
「コイン収納キーホルダー（バネ式）」110円/税込
材質・本体：ABS樹脂、スチール
サイズ：トップ 2.8×4×2.8cm、全長 10.5cm
種類：黒、パープル、クリア
これ、昭和生まれの私にとっては、懐かしいアイテム！ 大切な100円硬貨をなくさないための子どもの道具だったものが、今は“キャッシュレス時代のスマートな収納ガジェット”として復活。ダイソーをはじめとする100円ショップに登場すると、一時は品薄になったこともある人気商品なんです。
私が購入したのは、クリア。ほかにも、黒やパープルも並んでいました。
デザインは筒型で、手のひらで握りこめるサイズ感。直径2.8cmで、100円硬貨よりひと回りほど大きめです。
◆スムーズに収納できて落ちる心配もなし◎
構造は、驚くほどシンプル。筒の中では、ばね仕掛けの底板がコインを上へと押し上げる作りになっています。
1枚抜き取れば、次の1枚がシュッとせり上がってきます。
上部には“C字”のストッパーがあって、100円硬貨をがっちりガード。逆さにしても、硬貨が落ちる心配がありません（無理な使い方や、破損をしていない場合）。
では実際に、100円硬貨を収納していきます。
◆ノールックで100円硬貨を召喚！
「コイン収納キーホルダー」の使い方は、簡単。100円硬貨を1枚ずつ積み重ねていくだけです。
ただ、真上から押すようにすると、ストッパーに当たってうまく収納できないので注意。コツは、100円硬貨の端を斜めから滑り込ませること！ 吸い込まれるように、スムーズに重ねられます。この時のカチッ、カチッという音や手ごたえが、妙にクセになるんですよね。
100円硬貨は、最大15枚まで収納可能。
空の状態で約20ｇ、15枚入れた状態で約90g（独自に計測）。少しズッシリ感じるけれど、バラバラになりがちな小銭がコンパクトにまとまって、見た目がスッキリ。
歩いたり、走ったりしても、ジャラジャラと金属音が鳴らないから、静かに持ち歩けるところも高ポイント。
100円硬貨を出す時は、指の腹を使って横にシュッとスライドするだけ。すぐに次の100円硬貨が上がってきます。
◆半透明だから、いくら残っているのかもひと目でわかる！
バッグの内側の仕切りに付けておけば、仕事用・プライベート用のファッションのイメージが崩れにくいし、万が一キーホルダーが外れても、紛失の心配は少なめ。カードケースやキーケースに付ければ、必要な時だけサッと取り出せます。
私個人の体験談ですが、カプセルトイにハマッている人には、特におすすめ！ 両替後の100円硬貨を収納→ノールックで取り出せるから、マシンの前でスマートに振舞えます。
キャッシュレス時代に安心感をプラスしてくれるリバイバルアイテム「コイン収納キーホルダー」――。気になった人は、店舗やネットストアをチェックしてみてくださいね。
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。
＜文・写真／高木沙織＞
【高木沙織】
「美」と「健康」を手に入れるためのインナーケア・アウターケアとして、食と運動の両方からのアプローチを得意とする。食では、発酵食品ソムリエやスーパーフードエキスパート、雑穀マイスターなどの資格を有し、運動では、骨盤ヨガ、産前産後ヨガ、筋膜リリースヨガ、Core Power Yoga CPY®といった資格のもと執筆活動やさまざまなイベントクラスを担当。2021年からは、WEB小説の執筆も開始。Instagram：@saori_takagi
◆昭和レトロなコインホルダーが人気再燃中
「コイン収納キーホルダー（バネ式）」110円/税込
材質・本体：ABS樹脂、スチール
サイズ：トップ 2.8×4×2.8cm、全長 10.5cm
種類：黒、パープル、クリア
これ、昭和生まれの私にとっては、懐かしいアイテム！ 大切な100円硬貨をなくさないための子どもの道具だったものが、今は“キャッシュレス時代のスマートな収納ガジェット”として復活。ダイソーをはじめとする100円ショップに登場すると、一時は品薄になったこともある人気商品なんです。
私が購入したのは、クリア。ほかにも、黒やパープルも並んでいました。
デザインは筒型で、手のひらで握りこめるサイズ感。直径2.8cmで、100円硬貨よりひと回りほど大きめです。
◆スムーズに収納できて落ちる心配もなし◎
構造は、驚くほどシンプル。筒の中では、ばね仕掛けの底板がコインを上へと押し上げる作りになっています。
1枚抜き取れば、次の1枚がシュッとせり上がってきます。
上部には“C字”のストッパーがあって、100円硬貨をがっちりガード。逆さにしても、硬貨が落ちる心配がありません（無理な使い方や、破損をしていない場合）。
では実際に、100円硬貨を収納していきます。
◆ノールックで100円硬貨を召喚！
「コイン収納キーホルダー」の使い方は、簡単。100円硬貨を1枚ずつ積み重ねていくだけです。
ただ、真上から押すようにすると、ストッパーに当たってうまく収納できないので注意。コツは、100円硬貨の端を斜めから滑り込ませること！ 吸い込まれるように、スムーズに重ねられます。この時のカチッ、カチッという音や手ごたえが、妙にクセになるんですよね。
100円硬貨は、最大15枚まで収納可能。
空の状態で約20ｇ、15枚入れた状態で約90g（独自に計測）。少しズッシリ感じるけれど、バラバラになりがちな小銭がコンパクトにまとまって、見た目がスッキリ。
歩いたり、走ったりしても、ジャラジャラと金属音が鳴らないから、静かに持ち歩けるところも高ポイント。
100円硬貨を出す時は、指の腹を使って横にシュッとスライドするだけ。すぐに次の100円硬貨が上がってきます。
◆半透明だから、いくら残っているのかもひと目でわかる！
バッグの内側の仕切りに付けておけば、仕事用・プライベート用のファッションのイメージが崩れにくいし、万が一キーホルダーが外れても、紛失の心配は少なめ。カードケースやキーケースに付ければ、必要な時だけサッと取り出せます。
私個人の体験談ですが、カプセルトイにハマッている人には、特におすすめ！ 両替後の100円硬貨を収納→ノールックで取り出せるから、マシンの前でスマートに振舞えます。
キャッシュレス時代に安心感をプラスしてくれるリバイバルアイテム「コイン収納キーホルダー」――。気になった人は、店舗やネットストアをチェックしてみてくださいね。
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。
＜文・写真／高木沙織＞
【高木沙織】
「美」と「健康」を手に入れるためのインナーケア・アウターケアとして、食と運動の両方からのアプローチを得意とする。食では、発酵食品ソムリエやスーパーフードエキスパート、雑穀マイスターなどの資格を有し、運動では、骨盤ヨガ、産前産後ヨガ、筋膜リリースヨガ、Core Power Yoga CPY®といった資格のもと執筆活動やさまざまなイベントクラスを担当。2021年からは、WEB小説の執筆も開始。Instagram：@saori_takagi