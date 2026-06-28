ABEMAに「ウルトラマン60周年チャンネル」が期間限定で初開設
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ウルトラマン」シリーズが2026年７月に60周年を迎えることを記念し、７月３日（金）より、シリーズ23作品を毎日無料放送する「ウルトラマン60周年チャンネル」を期間限定で初開設する。
ウルトラマンシリーズは、1966年１月放送の『ウルトラQ』、そして同年７月放送の『ウルトラマン』を起源とする円谷プロダクション制作の特撮ヒーローシリーズ。怪獣や宇宙人から地球を守るウルトラヒーローたちの活躍を描き、勇気・希望・思いやりといった普遍的なテーマを昭和・平成・令和と世代を超えて届け続けてきた。テレビシリーズに加え、映画や配信作品など多数の関連作品が制作され、日本を代表するヒーローシリーズとして世代を超えて愛され続けている。
このたびABEMAに初開設が決定した「ウルトラマン60周年チャンネル」では、シリーズ23作品を７月３日（金）の開設から７月29日（水）まで毎日無料放送。シリーズの礎を築いた『ウルトラQ』『ウルトラマン』をはじめとする昭和の名作から、『ウルトラマンガイア』『ウルトラマンコスモス』『ウルトラマンメビウス』などの平成シリーズ、さらに『ウルトラマンZ』『ウルトラマンブレーザー』『ウルトラマンアーク』『ウルトラマンオメガ』などの令和シリーズまで歴代の人気作品を順次無料でお届け。なお、放送後１週間は放送エピソードを無料で楽しめる。
(C)円谷プロ
ウルトラマンシリーズは、1966年１月放送の『ウルトラQ』、そして同年７月放送の『ウルトラマン』を起源とする円谷プロダクション制作の特撮ヒーローシリーズ。怪獣や宇宙人から地球を守るウルトラヒーローたちの活躍を描き、勇気・希望・思いやりといった普遍的なテーマを昭和・平成・令和と世代を超えて届け続けてきた。テレビシリーズに加え、映画や配信作品など多数の関連作品が制作され、日本を代表するヒーローシリーズとして世代を超えて愛され続けている。
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