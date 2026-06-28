「北中米Ｗ杯・グループＫ、ウズベキスタン代表１−３コンゴ代表」（２７日、アトランタ）

決勝トーナメント進出を目指すコンゴ代表が前半１６分に同点に追いついたかに思われたが、ＶＡＲでノーゴール判定となった。そんな不運をものともせず後半に３発で逆転。初の決勝トーナメント進出を決めた。」

自陣からボールを回し、左サイドからゴール前へクロス。これにムブクが左足で合わせ、強烈なシュートでネットに突き刺さった。キーパーが一歩も動けない完璧な一撃にスタジアムも沸き返ったが、直後に主審がＶＡＲを宣告した。

ムブクがボールを持って右サイドから上がっていく際、手が相手の顔面に当たっていた。これをファウル判定とし、ゴールは認められなかった。取り消しの判定に歓喜に沸いたスタンドは騒然。ムブクも苦笑いを浮かべた。

試合はウズベキスタン代表が前半１０分にショムドロフのゴールで先制。前半１０分、ヒールパスで前線に送り込まれたボールに対し、左サイドから走り込んだショムドロフが鮮やかなループシュート。これがキーパーの頭上を越えてゴール左サイドに突き刺さった。

スタジアムは大歓声に沸き、ウズベキスタンが今大会初めてリードを奪った。その後は両チームゴールに迫るも決定打を欠き、ウズベキスタンが１点リードで折り返した。

それでもコンゴ代表は後半２２分にＰＫを獲得。これをウィサがゴール右隅に決めて試合を振り出しに戻した。さらに後半３２分にはゴール前にマイェレが切れ込んで勝ち越しゴールを決めた。さらに後半アディショナルタイムにもダメ押しゴールで突き放した。