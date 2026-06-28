ＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」は２７日に次週予告を公開。前週は虎太郎（小林虎之介）が激変して登場し、話題となったが、今回の予告でも意外な人物が激変して登場した。

２７日の放送では、仕事と勉強の両立でフラフラのツヤ（東野絢香）が、ついに仕事でミスを犯す。術後の患者に飲ませなければいけない薬を飲ませ忘れ、患者が発熱。このミスを重く見た帝都医大病院の多田院長（筒井道隆）から解雇を言い渡されてしまう。

りん（見上愛）と直美（上坂樹理）は必死に撤回を求めるも、決定は覆らず。ツヤは病院を去ることになった…。

そして始まった次週予告。スーツ姿の虎太郎が「俺はりんのせいじゃないって言ってるんだ」と爽やか笑顔で励まし、直美は、九州弁の陸軍軍曹・小川（甲斐翔真）と一緒に団子を食べるシーンが。

さらにラストでは、りん、直美、環が武器を持って自宅の戸を開けると、外に立っていた男性がびっくりするシーンも。この男性は直美を騙したコスプレ詐欺の寛太（藤原季節）。最初は軍人姿、詐欺がバレると貧しい和服のやさぐれた風貌だったが、予告に映った寛太は蝶ネクタイにシルクハット、しかもちょび髭を生やしており、これまでの寛太からは激変だ。

ネットも激変寛太の登場に「寛太なんだ、気が付かなかった」「次週の予告でりん家訪ねてきた人、寛太なの？ヒゲ生えてるし誰だか分からなかった」「来週の朝ドラに寛太がいる！！！お髭があった（笑）」「ところで来週の寛太はなにごと？」「来週、一番楽しみなのは やっぱり寛太ですよ！」など、沸いていた。