【イーストラザフォード（米ニュージャージー州）＝川島健司】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２７日（日本時間２８日）、１次リーグ第３戦が行われ、Ｌ組はイングランドがパナマに２―０で勝ち、同組１位で決勝トーナメント進出を決めた。

イングランドはＦＷサカやＦＷラッシュフォードが先発。序盤からボールを保持したものの、なかなか決定機を作れず、前半終了間際のラッシュフォードのＦＫはわずかに外れた。

引いて守る相手に苦しんだが、後半に地力の高さを見せた。６２分、ＣＫからＭＦベリンガムが左足で合わせて均衡を破り、その５分後にはベリンガムのクロスをＦＷケーンが頭で押し込んだ。２人ともゴールの場面では相手の密着マークを物ともせず、高い得点能力を見せつけた。第２戦・ガーナ戦は相手の引いた守備を崩せず無得点に終わったが、この日はきっちり結果を出した。

欧州トップレベルのタレントがそろい、地元開催だった１９６６年大会以来の優勝へ、サポーターの期待は高い。大黒柱のケーンはＷ杯通算１１得点とし、リネカー氏を上回ってイングランド史上最多となった。チェルシー（イングランド）を欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）優勝に導くなど実績十分のトゥヘル監督のもと、「スリーライオンズ（イングランド代表の愛称）」が頂点へ突き進む。