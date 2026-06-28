顧客にとってうれしい「最安値保証」。企業努力による顧客サービスの一環ととらえている人も多いでしょう。しかし、その広告にはいろいろな背景や意味が隠されています。本記事では、企業間の価格競争の仕組みを交えながら見ていきましょう。経済評論家の塚崎公義氏が解説します。

1回限りのカルテルは破られやすい

「独占企業」というのは、競争相手がいない企業のことです。世界中に同業者が1社しかない場合はもちろんですが、離島に1軒だけガソリンスタンドがあるような場合も、独占企業です。

買い手はほかの会社から買うことができないので、独占企業は比較的自由に高い値段をつけることができ、大きな利益を手にすることができるわけです。もっとも、ワインの独占企業があまり高い値段をつけると、消費者が日本酒を飲むようになり、ワインの売り上げが落ちてしまいますから、同業者だけでなく類似の業種にも留意する必要がありますが。

「寡占企業」というのは、業界内に競争相手が少数しか存在しない企業のことです。本稿では、業界内に2社しか存在しない場合について考えましょう。もしも2社が相談して「高い価格で売ろう」と約束し、それを互いが守るなら、2社合わせて独占企業と同じような利益が得られるでしょう。2社が合併して独占企業になったようなものですから。これを「談合」とか「カルテル」とか呼びます。

しかし、話は簡単ではありません。2社ともに「約束を破って、相手より少しだけ安い価格で売って相手の客を奪ってこよう」と考えそうだからです。2社をA、Bとします。AもBも約束を守れば、両者とも儲かります。Aが約束を守り、Bが約束を破ると、Bは大儲けできますが、Aは客を奪われて損してしまいます。Aが約束を破り、Bが約束を守った場合でも同じことです。両者ともに約束を破ると、約束をする前に戻るので、両者とも利益はなくなってしまいます。

［図表］A・Bの売値と両社の利益

Aは考えます。

「仮にBが約束を守るとしよう。わが社が約束を守ればわが社は儲かるが、約束を破って値下げすれば大儲けできる。それなら約束を破ったほうが得だ」

「仮にBが約束を破るとしよう。わが社が約束を守ればわが社は損するが、わが社も約束を破れば損をせずにすむ。それなら約束を破ったほうが得だ」

「Bが約束を守っても破っても、わが社は約束を破ったほうが得なのだから、約束を破ろう」

Bもまったく同じことを考えて約束を破るので、カルテルはうまくいかないことが多いのです。

繰り返しのゲームの場合、事情が異なる

上記は、約束を守るか破るかの意思決定が「1度だけ行われる」前提でしたが、実際には意思決定は毎日行われています。

そうなると、たとえばAは「わが社は、今日は約束を守ることにする。そして、Bが約束を守るかどうか見守る。Bが約束を守れば、わが社は明日も約束を守る。Bが約束を破れば、わが社も明日から約束を破る」と宣言するかもしれません。

Bとしては、今日の利益だけを考えれば約束を破ったほうが得ですが、そんなことをすると明日からの利益がなくなってしまいます。それなら、約束を守り続けて少しずつでも毎日儲けたほうが得です。というわけで、Bも約束を守り、お互いがずっと約束を守り続けることになるかもしれません。

それでもカルテルが破られる場合は泥沼に

上記のようにカルテルがうまくいく場合もありますが、何らかの拍子にどちらかが約束を破ると、泥沼になる可能性もあります。

たとえば離島にガソリンスタンドが2店ある場合、相手より1円安く売って相手の客を奪おうとするかもしれません。そうなると客を奪われた側が2円値引きをして、客を奪い返そうとするかもしれません。お互い値引き合戦を繰り広げて、赤字になっても値引き合戦は続くでしょう。客を奪われたままで傍観しているわけにいきませんから。

最後は、「相手が倒産すればわが社は独占企業になって大儲けができるのだから、歯を食いしばって頑張ろう」とお互いが思うようになるかもしれません。

牛丼チェーンの安売り競争ならば、ラーメン店から客が流れてくることも期待できますが、離島のガソリンスタンドではそうしたことが期待できないので、死闘が繰り広げられるかもしれませんね。

家電量販店の「最安値宣言」はライバルへの脅し

読者は家電量販店の「わが社は最安値を保証します。当店より安い値段の店を見つけたら、チラシを持ってきてください。その値段まで値引きします」という広告を見たことがあるかもしれません。「客に優しい店だ！」と感心したかもしれませんが、実はそうでもないのです。

ライバル店のスパイがその広告を見ると、「わかってるだろうな。お前が値引きしたら、俺は必ずお前と同じ値段まで値引きする。値引きして俺から客を奪おうなんて考えるんじゃないぞ」と読めるわけですね。

ところで、そうした広告は家電量販店では見かけますが、牛丼チェーンでは見かけません。なぜでしょうか。それは、家電量販店で売っているものは同じなので価格比較が容易ですが、牛丼は店ごとに品質が異なるので「最安値か否かの比較が難しい」からなのですね。

今回は、以上です。なお、本稿はわかりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。ご了承いただければ幸いです。

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塚崎 公義

経済評論家