よりマルチに楽しめる新型「ノア／ヴォクシー」5人乗り仕様が登場

トヨタ車のカスタマイズパーツの開発を行うトヨタのグループ企業であるトヨタカスタマイジング＆ディベロップメント（TCD）は、幕張メッセ（千葉市美浜区）にて2026年6月26日から28日まで開催中の「東京アウトドアショー2026」に、モデリスタ（MODELLISTA）ブランドで出展しました。

会場には、人気ミドルクラスミニバン「ノア」をベースにしたコンプリートカーで、2026年5月に発売されたばかりの新型「MULTI UTILITY （マルチ ユーティリティ）＜MU＞」を展示しています。

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MUは、ちょうど良いボディサイズ・多人数乗りの利便性・積載性能の高さを誇るノアとヴォクシーの美点を最大限に生かし、日常使いから趣味・レジャーなどでも「自由に、自分らしく」使える一台として開発されました。

ベースはノア／ヴォクシーの各「S-G」グレード（ハイブリッド・2WD）で、3列目席を外した2列シートレイアウト・5人乗り仕様です。

MUには専用の標準装備として「専用ラゲージフレーム＆ラゲージボード」が備わっています。

60kgの重さに耐える専用ラゲージフレーム＆ラゲージボードは車内後端に設置。荷室空間を上下に分割することで、荷物の仕分けや整理を可能に。積載時の使い勝手も大きく向上しています。

さらにメーカーオプションとして、前席とラゲージボードの間に設置するフロントベッドボード（16万5000円・価格は消費税込、以下同）を用意。

リアシートを倒した状態で3分割のベッドボードを展開すると、大人2人がゆったりと横になれる幅1270mm×全長2040mmのフラットなベッドスペースが出現。荷物はラゲッジボードの下に収納可能なので、ベッドを広々と使うことができます。

気軽に車内で、しかもフルフラットなスペースで横になれるのは、実はとてもありがたい機能です。

ミニバンならリアシートを倒せばフラットになるではないかと思うのですが、実際にすべて倒した状態のシートで横になってみると、シートの形状が残ったり隙間があったりするので、家のベッドのような快適性は得にくいのです。

では、車内で寝たいならキャンピングカーや車中泊に特化したクルマを買えばいいのでは、とも思うかもしれません。

しかしキャンプや車中泊をあまりしないユーザーや、車中泊を頻繁に行うものの「気軽に横になれればOK」というライトキャンパーの中には、特化したモデルが備える給水機能や、家の部屋のように設えられた家具を過剰に思う人や、日常使いできるクルマを望むユーザーも多いでしょう。

MUはあくまでも買い物や子供の送迎など日々の生活で乗るノア／ヴォクシーのまま、趣味やキャンプ、アクティブティなどでも活躍できるというのが、MUのユニークなポイントでしょう。

ドライブに出かけて「このまま車内で泊まってから帰りたい」時などに、簡単に車中泊が可能となるのは嬉しいメリット。

フロントベッドボードは、MUのコンセプトを引き出す必須アイテムといえそうです。

このほか、MU専用装備として6灯式のルームランプ、車内でくつろぐ際に役立つクォータートリムトレイ、ハンガーやランタンを気軽にかけられるユーティリティフック、電源確保に便利なDC12V・120Wアクセサリーソケットなどを装備し、「マルチユーティリティ」を名乗るMUにふさわしい機能が与えられています。

また販売店装着オプションとして、ブラウンカラーのイージーケア表皮でつくられた専用シートカバー（11万円）も設定。こちらも単なるシートカバーではなく、シートバックに設けたベルトにさまざまなギアやポーチなどを取り付けられるようになっています。

MUの車両価格は、ノア MUが407万円（北海道地区413万7100円）、ヴォクシーMUが412万600円（北海道地区418万7700円）です。

大人2人が就寝可能な「熟睡仕様」に

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通常のノア・ヴォクシーでも十分に趣味やアウトドアなどで活躍でき、車中泊も可能ですが、MUならさらに楽しさや便利さがアップすることは間違いありません。

また、トヨタのディーラーで買える安心感も絶大です。

ノア／ヴォクシーの新車を検討している人は、モデリスタが「トヨタで買えるアウトドア」と称するMUも、選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。