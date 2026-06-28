谷田侑里香が「66」の急浮上で決勝進出 長谷川せら、伊藤二花は予選落ち/米女子下部ツアー
＜アイランドリゾート選手権 2日目◇27日◇スイートグラスGC（ミシガン州）◇6572ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーの第2ラウンドが終了した。日本勢は3人が出場。谷田侑里香が7バーディ・1ボギーの「66」をマークし、123位からトータル4アンダー・54位タイに急浮上。カットライン上で予選を通過した。
【写真】谷田侑里香のドライバースイングを分析！
長谷川せらは3つ伸ばすも、初日の出遅れが響いてトータル1オーバー・109位タイ。伊藤二花は連日の「73」でトータル2オーバー・118位タイ。ともに予選落ちとなった。トータル13アンダー・首位にケリー・シュー（米国）が浮上。トータル12アンダー・2位タイにはローレン・オリバレス（メキシコ）、カレイア・ロメロ（米国）、ゼン・リーチー（中国）が並んでいる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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