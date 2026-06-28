◇ナ・リーグ カブスーブルワーズ（2026年6月27日 ミルウォーキー）

カブスの鈴木誠也外野手（31）が27日（日本時間28日）、敵地でのブルワーズ戦に「3番・DH」で出場。4回の第2打席で、2試合連続の12号逆転2ランを放った。

敵地ながら地理的に近距離のため、カブスファンも多く詰めかけるミルウォーキー。鈴木がファンを熱狂させる一打を生んだ。0―1で迎えた4回1死一塁、ブルワーズの先発左腕・ハリソンの外角96.8マイル（約155.8キロ）直球を強振。大歓声を乗せた打球は高い弧を描き、右翼席へと着弾した。打球速度96.2マイル（約156.4キロ）、飛距離361フィート（約110.0メートル）、角度31度の一発。逆転の一打にファンは大盛り上がり。鈴木も穏やかな笑みでダイヤモンドを一周した。

この一発でメジャー通算本塁打数は99となった。日本選手としては最多297本塁打の大谷翔平、175本の松井秀喜、117本のイチローに続き、4人目の大台にリーチをかけた。

前日の試合では、ミジオロウスキーから11号本塁打を放った。同投手はこの試合で、現計測システムとなった08年以降の歴代3位タイで、先発投手としては歴代最速となる105・5マイル（約169・8キロ）を計測。昨年の地区シリーズ第5戦では101・4マイル（約163・2キロ）の直球を本塁打し、“怪物右腕”から2本塁打以上したメジャー初めての打者となった。