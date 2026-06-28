“ゴミ清掃員”マシンガンズ滝沢、夏の暑さ対策グッズ「ネッククーラー」の捨て方の注意点を解説
お笑いコンビ・マシンガンズで、“ゴミ清掃員”としても働く滝沢秀一が24日、自身のXを更新。壊れてしまった「ネッククーラー」の捨て方について、ポイントを紹介した。
【写真】写真付きで「ネッククーラー」の捨て方の注意点を解説するマシンガンズ滝沢
Xでは、日々さまざまな“ごみトリビア”を発信している滝沢。この日は、首元に装着する夏の暑さ対策グッズ「ネッククーラー」について、「壊れたら、そのまま可燃ごみ（地域によって不燃）に出してください！」と説明した。
続けて「PCMタイプは水で洗い流したりすると温度で固まってしまうらしく、配管が詰まる原因になります」と話し、「手につい時は、いらないティッシュや布で拭いてから洗った方がいいので、参考にしてください」（原文ママ）と呼びかけた。
コメント欄には「いつもためになります！」「配管で固まるのなんて想像できませんでした」「注意喚起ありがとうございます 外出先で配管詰まらせたら大ごとですよね」などの声が寄せられている。
【写真】写真付きで「ネッククーラー」の捨て方の注意点を解説するマシンガンズ滝沢
Xでは、日々さまざまな“ごみトリビア”を発信している滝沢。この日は、首元に装着する夏の暑さ対策グッズ「ネッククーラー」について、「壊れたら、そのまま可燃ごみ（地域によって不燃）に出してください！」と説明した。
コメント欄には「いつもためになります！」「配管で固まるのなんて想像できませんでした」「注意喚起ありがとうございます 外出先で配管詰まらせたら大ごとですよね」などの声が寄せられている。