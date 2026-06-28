サッカー北中米Ｗ杯１次リーグＬ組最終戦（２７日＝日本時間２８日、米国・ニューヨーク）、優勝候補イングランドがパナマを２―０で退け、首位通過を決めた。

両チーム無得点で後半に突入。イングランドは１７分にＭＦジュード・ベリンガム（レアル・マドリード）のゴールで先制した。さらに２２分、ベリンガムのクロスから主将のＦＷハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン）のヘディング弾で、パナマを突き放した。

１ゴール１アシストの大活躍を見せたベリンガムは「まず最初の目標は達成できました。試合を段階ごとにしっかりと進めることを意識していましたし、キャンプや試合前の準備もうまくできていました。そして最初の目標だった１次リーグを、首位で突破することができました」と納得の表情を浮かべた。

この日は自らのゴールよりも、アシストに満足しているといい「チームとして素晴らしい連携から生まれたプレーだったと思う。それをハリーにつなげることができました。彼は本当に試合を重ねるごとに、レベルを上げ続けています」と手応えを口にした。

これでケインはＷ杯通算１１得点目で、ゲーリー・リネカー氏が持っていたイングランドの記録を更新。ベリンガムは「彼にふさわしい結果だと思います。本当にそう思います。キャプテンとしてどれだけ努力をしているか、みんなが見ていますし、チームをどう引っ張っているかもわかっています。彼の実力は説明するまでもありません。彼は最高の選手です」とケインを称賛した。