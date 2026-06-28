インパクトと覚えやすさの両方を叶える！キャラのネーミングのコツとは！？【テクニックでセンスを超える！プロが教えるマンガネーム】

インパクトと覚えやすさの両方を叶える！キャラのネーミングのコツとは

インパクトと覚えやすさの両方を叶えたネーミング

キャラクターに命を吹き込むネーミング。 ポイントを押さえて読者に愛される名前をつけましょう。

ネーミングのコツは「読者目線」

名前は、キャラクターに個性を与える重要な役割を担っています。登場人物が物語世界のなかで活き活きと生きていくためにも、ネーミングはよく吟味して、こだわり抜きましょう。

名前を決めるときにもっとも重要なのが、読者が覚えやすい名前をつけること。語呂がよく、かつインパクトのある名前を探しましょう。名前の字面とキャラクターの性格が一致しているかどうかも重要なポイントです。

また、一貫性のある世界観をつくる手法として、主要人物たちに色の名前を取り入れたり、数字を取り入れたりするのもおすすめです。

マンガにおけるキャラクター名は、小説や映画などと比べると、変わった名前でも受け入れてもらいやすいという特長があります。個性的なネーミングも作品の世界観として、読者の心をつかむのです。

そうはいっても「読者の目線」を無視したネーミングをしてしまえばいくら、面白いストーリーであっても読者は読むのをあきらめてしまいます。

たとえば上記のテクニックを用いて、登場人物を「青葉」「紅葉」「双葉」と名づけたとします。一見共通点があっていい名づけに思えるかもしれませんが、実はNG。ストーリーを追ううちに次第に混同していってしまいます。

また「田中」や「山口」「内田」など、似た要素を持つ漢字を多用するのも混乱の原因になるため、意識して避けるようにしましょう。

さらにフルネームの文字数も、 差別化をはかるのがおすすめ。安易に漢字4文字にするのではなく、3文字や5文字、カタカナやひらがなも用いて多様化させることが成功のコツです。

OK：覚えやすい名前

・すっと入ってくる名前

・文字面とキャラクターの性格が一致した名前

・色や数字を取り入れた名前

（赤葉、白金、一宮、三ツ山、ゴールドスタイン など……）

→マンガならではの自由な世界観を表現できる

→読者を意識したネーミングがベター

NG：覚えにくい名前

・似たような要素を持つ文字の組み合わせ

例）田中、山口、内田

→読者が識別しにくいと同時に、名前によるキャラ分けもできない。

・フルネームの文字数が同じ

例）伊藤律人、鎌田優斗、小林健太

読者が見たときに混乱する原因になる。文字数を変える、カタカナやひらがなを使用して差別化を図るべき。

【出典】『テクニックでセンスを超える! プロが教えるマンガネーム』著：佐藤ヒロシ