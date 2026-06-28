ズボラな断食をまずは一週間実践してみよう！不食→良食→美食のサイクルで行う【専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方】

ズボラな断食をまずは一週間実践してみよう！不食→良食→美食のサイクルで行う

ずぼら断食の1週間

それでは、いよいよ実践に向けて話を進めていきましょう。ずぼら断食は、１週間を１サイクルと考え、これをベースに1ヵ月（4サイクル）続けてみることを目標としています。それ以降は、体調の変化などをみながら、とり組み方を決めましょう。

ずぼら断食中は、胃を休めるために食事をしない、いわゆる断食をする「不食日」、休めた胃を少しずつ回復させながらこれからの食べ方を覚えていく「良食日」、食べる楽しみを味わい体の変化を実感する「美食日」のサイクルを軸に過ごします。その際「不食日」明けの１食目は、必ず胃腸にやさしい「回復食」を意識した「良食日」にしてください。

はじめに、断食メニューから、自分に合うものを選びます。1サイクル目で「８時間断食」にチャレンジして、2サイクル目に「16 時間断食」と、少しずつ長い時間の断食にとり組んでみるのもいいと思います。

その次に、何曜日を不食日にするかをライフスタイルに合わせて設定しましょう。ご褒美のような美食日は、休日とセットにするとより成功しやすいのでおすすめです。

出典：『専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方』