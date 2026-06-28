２９日（日本時間３０日）の決勝トーナメント（Ｔ）１回戦で“王国”ブラジルと米ヒューストンで対戦する日本代表。この試合では今大会初めて白のアウェー用ユニホームを着用する。

米スポーツ専門局ＥＳＰＮは、２８日までに「２０２６年Ｗ杯で最もスタイリッシュなユニホームはどのチーム？」と題して、各国のユニホームをランキング形式で紹介。日本のアウェー用ユニホームが２位にランクインしている。

１次リーグで日本は、３試合全てでホーム用の青を着用していた。次戦で初披露するのは、上が白、下が黒のアウェー用となる。同メディアは、今大会では「アウェーユニホームが圧倒的な人気を誇っている」とし、２位に選んだ日本のユニホームについて「レトロな野球ユニホームからインスピレーションを得ており、大成功を収めた一着。柔らかなオフホワイトのシャツには、１２本の虹色のストライプがあしらわれていて、発売と同時に完売したのも納得だ」などと記した。

試合で着用するユニホームの色は、お互いのホーム用の色などを元に決定される。次戦でブラジルが着るホーム用ユニホームは８位に入り「ペレ、ジャイルジーニョ、リベリーノらを擁して優勝した１９７０年メキシコ大会のチームにインスパイアされたもの。カナリアイエローを基調とし、生地にあしらわれた幾何学模様は国旗を表現している。定番であるブルーのパンツとホワイトソックスの組み合わせも魅力をさらに引き立てている」と紹介している。

このランキングで１位に輝いたのはウルグアイのアウェー用。２位に日本、３位にフランスのアウェー用、４位にキュラソーのアウェー用、５位に米国のホーム用がランクインし、１〜４位までをアウェー用ユニホームが占めた。

ＦＩＦＡランクならば日本が１８位、ブラジルが５位。だが、ユニホームによる“前哨戦”では日本が快勝している。